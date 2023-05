fot. Imago / Szymon Górski / PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin – Miedź Legnica, typy na mecz i przewidywania

Pogoń Szczecin to zespół, który wciąż liczy się w grze o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Miedź Legnica to natomiast drużyną, która jest już pewna spadku z elity. W dwóch ostatnich starciach między obiema ekipami za każdym razem górą byli Portowcy. Nie spodziewamy się niespodzianki w niedzielnej batalii. Nasz typ: wygrana Pogoni.

w ostatnim czasie nie brakowało goli w rywalizacji z udziałem obu ekip. To skutkuje tym, że Jakub Olkiewicz wydaje się spokojny o bramki w niedzielnym starciu. Nasz redakcyjny kolega spodziewa się co najmniej trzech goli w rywalizacji Pogoń – Miedź.

Pogoń Szczecin – Miedź Legnica, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do batalii bez większych osłabień. Gorzej wygląda sytuacja w ekipie Jensa Gustafssona. Szczecinianie będą musieli radzić sobie bez takich graczy jak: Michał Kucharczyk, czy Linus Wahlqvist.

Pogoń Szczecin – Miedź Legnica, ostatnie wyniki

Granatowo-bordowi podejdą do niedzielnej potyczki opromienieni wygraną nad Legią Warszawa (2:1). Jednocześnie Pogoń jest bez porażki już od ośmiu spotkań.

Tymczasem legniczanie ostatnio ulegli na swoim stadionie Widzewowi Łódź (0:1). Tym samym seria bez wygranej Miedzi liczy już 10 spotkań.

Pogoń Szczecin – Miedź Legnica, historia

W czterech ostatnich starciach między oboma zespołami trzykrotnie góra była Pogoń, a raz wygrała Miedź. Po raz ostatni doszło do potyczki z udziałem obu drużyn w październiku minionego roku. Górą byli zawodnicy Portowców (4:2).

Pogoń Szczecin – Miedź Legnica, kursy

Pogoń Szczecin – Miedź Legnica, przewidywane składy

Pogoń: Stipica – Koutris, Zech, Loncar, Stolarski, Dąbrowski, Grosicki, Kowalczyk, Łęgowski, Almqvist, Zahović

Miedź: Abramowicz – Mijusković, Niewulis, Gulen, Carolina, Chuca, Tront, Kostka, Dominguez, Drachal, Henriquez.

Pogoń Szczecin – Miedź Legnica, kto wygra

Pogoń Szczecin – Miedź Legnica, transmisja meczu

Druga niedzielna potyczka 32. kolejki PKO Ekstraklasy, w której Pogoń Szczecin zagra z Miedzią Legnica, będzie do zobaczenia w telewizji. Mecz będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Rywalizacja będzie również dostępna online w usłudze CANAL+ Online. Przy okazji zachęcamy do skorzystania z naszej promocji, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Istnieje możliwość skorzystania także z drugiej oferty. Jeśli zdecydujecie się wykupić abonament na pół roku z góry, to zapłacicie za niego jedynie 234 zł, co daje 39 zł miesięcznie, a oszczędność wynosi 60 zł względem standardowej oferty, która kosztuje 49 zł miesięcznie.

