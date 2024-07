PressFocus Na zdjęciu: Petr Schwarz

Piast – Śląsk, typy i przewidywania

W niedzielę (28 lipca) na Stadionie Miejskim w Gliwicach, Piast podejmie Śląsk Wrocław w meczu 2. kolejki PKO Ekstraklasy. Obie drużyny rozpoczęły sezon od remisów i teraz będą dążyć do zdobycia pełnej puli punktów.

Podopieczni Aleksandara Vukovicia długo prowadzili z Cracovią po trafieniu Jorge Felixa, ale dali sobie wbić bramkę w 89. minucie. Natomiast Wojskowi uratowali remis z Lechią Gdańsk w drugiej minucie doliczonego czasu gry po bramce Tommaso Guercio. Moim zdaniem zespół Jacka Magiery po wyczerpującym meczu w w Lidze Konferencji nie zdobędzie pełnej puli. Myślę, że niedzielny mecz zakończy się remisem. Mój typ: remis.

Piast – Śląsk, ostatnie wyniki

Piast Gliwice zainaugurował sezon PKO Ekstraklasy meczem przeciwko Cracovii (1:1). Piastunki wyszli na prowadzenie w 18. minucie dzięki bramce Jorge Felixa. Gliwiczanie długo utrzymywali korzystny wynik, kontrolując przebieg spotkania. Dopiero w 89. minucie Mick van Buren wyrównał wynik meczu, zapewniając Pasom punkt. Śląsk Wrocław również rozpoczął sezon od podziału punktów. Z trudem uratowali jeden punkt w starciu z Lechią Gdańsk (1:1). Lechia prowadziła przez większą część meczu, ale w drugiej minucie doliczonego czasu gry, Tommaso Guercio zdołał wyrównać. Oba zespoły w niedzielę liczą na swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie.

Piast – Śląsk, historia

W minionych rozgrywkach na poziomie ekstraklasy, Piast Gliwice u siebie zremisował po zaciętym meczu ze Śląskiem Wrocław (2:2). Wówczas w meczu rozgrywanym w marcu bohaterem został Patryk Dziczek, który doprowadził do remisu w końcówce. Mecz ten pokazał, że Piast ma charakter i potrafi walczyć do ostatnich sekund. Wcześniej, we wrześniu, górą byli podopieczni trenera Jacka Magiery, którzy zdołali pokonać Piasta po golu Matiasa Nahuela. Czy tym razem Piast zdoła wykorzystać atut własnego boiska, czy może Śląsk ponownie okaże się lepszy?

Piast – Śląsk, kto wygra?

Piast – Śląsk, kursy bukmacherskie

W niedzielnym meczu faworytem według bukmacherów jest Piast Gliwice. Jeżeli twierdzisz, że zwyciężą piłkarze Aleksandara Vukovicia, to taki kurs wynosi około 2.30. Remis w tym starciu został wyceniony na mniej więcej 3.20. Tymczasem, jeśli myślisz, że trzy punkty zdobędzie Śląsk Wrocław, to ten kurs oscyluje na poziomie 3.50. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Piast – Śląsk, przewidywane składy

Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Śląsk Wrocław Jacek Magiera Piast Gliwice Aleksandar Vukovic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Śląsk Wrocław Jacek Magiera Rezerwowi 3 Miguel Muñoz 11 Damian Kadzior 22 Tomasz Mokwa 27 Gabriel Kirejczyk 30 Milosz Szczepanski 31 Oskar Lesniak 33 Karol Szymanski 50 Igor Drapinski 96 Tihomir Kostadinov 1 Tomasz Loska 2 Aleksander Paluszek 6 Lukasz Gerstenstein 14 Mateusz Bartolewski 19 Arnau Ortiz 26 Burak Ince 27 Filip Rejczyk 78 Tommaso Guercio

Piast – Śląsk, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Piastem Gliwice a Śląskiem Wrocław rozpocznie się w niedzielę (28 lipca) o godz. 17:30 i będzie transmitowany w TVP Sport, TVPSPORT.PL oraz aplikacji mobilnej. Transmisja będzie dostępna również na antenie CANAL+Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia spotkania w usłudze Canal+ Online. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy wykupić abonament w kwocie 39 zł / mies. przez pierwsze trzy miesiące. Później kwota pakietu wyniesie 54 zł / mies.

