Piast Gliwice – Górnik Zabrze, typy na mecz i przewidywania

Piast Gliwice oraz Górnik Zabrze to dzisiaj drużyny środka tabeli. Obie ekipy mają jednak ambitne cele na rundę wiosenną. W rundzie jesiennej Niebiesko-czerwoni dali się zapamiętać z tego, że byli królami remisów. Z kolei u zabrzan błyszczał przede wszystkim Daisuke Yokota, który w styczniu rozstał się z klubem na rzecz transferu do Belgii. Ogólnie w Derbach Śląska można spodziewać się pasjonującej rywalizacji. W dziewięciu z ostatnich 15 meczów, w których grał Górnik, to obie drużyny strzelały gole. Ciekawym rozwiązaniem wydaje się zatem ta opcja przy okazji sobotniej potyczki. Typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Piast Gliwice – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy nie będzie mógł wystąpić tylko pauzujący za kartki Michał Chrapek. U gości wyłączeni z gry są natomiast Erik Janża oraz Kryspin Szcześniak.

Piast Gliwice – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

Ekipa Aleksandara Vukovicia podejdzie do sobotniej potyczki po udanej końcówce w rundzie jesiennej. Piast jest bez porażki od dziewięciu spotkań. W ostatnich dwóch meczach w 2023 roku pozostawił w pokonanym polu Stal Mielec (3:0) oraz Lecha Poznań (1:0).

14-krotny mistrz Polski jest natomiast niepokonany w lidze od trzech spotkań. Górnik przed zimą przerwą wygrał z Pogonią Szczecin (1:0) i Wartą Poznań (3:0). Tymczasem punktami podzielił się z Radomiakiem (1:1).

Piast Gliwice – Górnik Zabrze, historia

Pierwsza batalia z udziałem obu drużyn była przeciętna i finalnie zakończyła się bezbramkowym remisem. Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach ligowych między oboma zespołami trzykrotnie miał miejsce podział punktów i dwa razy lepszy był Piast.

Piast Gliwice – Górnik Zabrze, kursy

Piast Gliwice – Górnik Zabrze, przewidywane składy

W szeregach gospodarzy uwagę może przykuwać przede wszystkim Fabian Piasecki, który ostatnio zasilił szeregi Piasta. Z kolei w drużynie gości oczy wszystkich mogą być zwrócone na Lukasa Podolskiego, ale również Lawrence’a Ennaliego.

Piast: Szymański – Holubek, Mosór, Czerwiński, Pyrka, Tomasiewicz, Dziczek, Kądzior, Szczepański, Krykun, Piasecki

Górnik: Bielica – Siplak, Janicki, Szala, Sekulić, Rasak, Pacheco, Ennali, Podolski, Kapralik, Musiolik.

Piast Gliwice – Górnik Zabrze, typ kibiców

Piast Gliwice – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Sobotnie starcie w ramach 20. kolejki PKO Ekstraklasy z udziałem Piasta Gliwice i Górnika Zabrze będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:30 i będzie emitowane na antenach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Ponadto mecz można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

