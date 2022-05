Paris Saint-Germain – Troyes: zapowiedź, typy, kursy (08.05.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain – Troyes to jeden z niedzielnych meczów francuskiej Ligue 1. Drużyna Mauricio Pochettino zapewniła już sobie mistrzostwo kraju. Dla gości z Troyes nie będzie to spotkanie o pietruszkę, bo nie są jeszcze pewni utrzymania we francuskiej elicie.

Paris Saint-Germain – Troyes, typy i przewidywania

W trzech ostatnich meczach obu drużyn w stolicy Francji piłkarze Paris Saint-Germain wygrywali za każdym razem różnicą co najmniej dwóch bramek. Uważamy, że tym razem pojedynek tych ekip zakończy się podobnie.

Paryżanie mają już pewne mistrzostwo Francji, ale nic nie wskazuje na to, by mieli potraktować finisz rozgrywek ulgowo. Zwłaszcza, że nie walczą już na pozostałych frontach.

Paris Saint-Germain – Troyes, sytuacja kadrowa

Zespoły te przystąpią do tego meczu bez nowych zmartwień kadrowych. Media donoszą, że Neymar i Sergio Ramos trenowali w czwartek z pełnym obciążeniem. Gospodarze powinni wystawić w niedzielę swój optymalny skład.

Paris Saint-Germain – Troyes, ostatnie wyniki

Troyes ma jeszcze o co grać. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek Ligue 1 drużyna ta ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. W teorii mogłaby więc wylądować jeszcze pod kreską i spaść do Ligue 2.

Podopieczni Bruno Irlesa odnieśli ostatnio cenne zwycięstwo na własnym boisku przeciwko Lille (3:0), przełamując się po dwóch porażkach doznanych z rzędu. Była to zresztą pierwsza wygrana Troyes od miesiąca.

Paris Saint-Germain zapewniło już sobie mistrzostwo Francji. Stołeczna drużyna remisowała ostatnio z Lens i Strasbourgiem, ale to wystarczyło, by postawić kropkę nad i. W trzech ostatnich kolejkach ligowego sezonu paryżanie grac już będą tylko o pietruszkę, ale jak zapowiada sztab szkoleniowy, na boisku będą nadal pojawiać się czołowi zawodnicy. Troyes nie może liczyć więc na taryfę ulgową.

Paris Saint-Germain – Troyes, historia

Paryżanie wygrali dziewięć ostatnich bezpośrednich starć z Troyes. Najwyższy wynik padł w marcu 2016 roku. PSG rozbiło wówczas swojego rywala 9:0. W tym sezonie ekipy te zagrają po raz drugi. W Troyes mistrzowie Francji zwyciężyli 2:1.

Paris Saint-Germain – Troyes, kursy bukmacherów

Paris Saint-Germain – Troyes, przewidywane składy

PSG: Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Bernat, Kimpembe – Hakimi, Verratti, Danilo, Messi, Neymar, Mbappe

Troyes: Moulin – Kone, Palmer-Brown, Biancone, Kabore, Chavelerin, Dingome, Tardieu, Kouame, Ripart, Ugbo

Paris Saint-Germain – Troyes, transmisja meczu

Mecz PSG – Troyes zostanie rozegrany w niedzielę 8 maja o 20:45. Transmisję na żywo zobaczymy na antenie Canal + Sport 2.

