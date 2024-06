Niemcy – Węgry: typy, kursy, zapowiedź (19.06.2024)

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Mecz Niemcy – Węgry Data 19.06.2024 18:00 Rozgrywki Euro 2024 – grupa A Miasto Stuttgart Typ na mecz zwycięstwo Niemiec

Niemcy Węgry 1.28 6.00 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 czerwca 2024 12:14 .

Niemcy – Węgry, typy bukmacherskie

Reprezentacja Niemiec kilka miesięcy przed startem turnieju na swoim terenie miała mniejsze, bądź większe problemy. Dopiero w ostatnim czasie ekipa Julianna Nagelsmanna zdołała wrócić na właściwe dla siebie tory. Potwierdzeniem tego była inauguracyjna potyczka z reprezentacją Szkocji. Na stadionie w Monachium gospodarze Euro 2024 właściwie rozgromili ekipę z Wysp Brytyjskich aż 5:1. Młodzież z Florianem Wirtzem oraz Jamalem Musialą na czele postawiała poprzeczkę bardzo wysoko, ale następny rywal nie powinien być dla nich dużo trudniejszy. Reprezentacja Węgier bowiem negatywnie zaskoczyła w meczu ze Szwajcarią, z którą przegrała 1:3. Wskazywani jako czarny koń całego turnieju Madziarze mieli ogromne problemy w ofensywie. Szczególnie w pierwszej odsłonie gry z ich ataków wynikało bardzo mało.

Dlatego też podczas środowego starcia na stadionie w Stuttgarcie faworyt jest tylko jeden i trudno wyobrazić sobie, żeby mecz ten mógł skończyć się innym rezultatem niż pewną wygrana kadry Niemiec.

Niemcy – Węgry, typ kibiców

Niemcy – Węgry, ostatnie wyniki

Niemcy oczywiście jako gospodarz turnieju nie musieli grać w eliminacjach do mistrzostw Europy. Jednak przygotowując się do tej imprezy w ostatnim czasie imponowali formą. Pięć poprzednich spotkań reprezentacji Niemiec to aż 13 punktów kadry Juliana Nagelsmanna. Die Mannschaft pokonali m.in. Francję, Holandią czy Grecję. Jedyna strata punktów przytrafiła się w meczu z Ukrainą.

Z drugiej strony Węgrzy wygrali swoją grupę eliminacyjną i zakwalifikowali się na Euro 2024 z pierwszego miejsca. W czasie walki o wyjazd do Niemiec pokonali m.in. Serbów. Jednak pięć ostatnich spotkań Madziarów to trzy wygrane i dwie porażki, w tym oczywiście ta na mistrzostwach Europy. Z kolei tuż przed wyjazdem do Niemiec mierzyli się oni z Izraelem (mecz wygrany 3:0) oraz Irlandią (porażka 1:2).

Niemcy – Węgry, historia

Obie te reprezentacje mierzyły się ze sobą całkiem nie tak dawno temu. W 2022 roku w ramach rozgrywek Ligi Narodów UEFA dość sensacyjnie Niemcy nie odnieśli ani jednego zwycięstwa. Co więcej, zainkasowali w dwóch meczach raptem jeden punkt. Węgrzy bowiem na wyjeździe zwyciężyli 1:0. Zaś w domowym meczu podzielili się oni punktami. Do rywalizacji Madziarów z Die Mannschaft doszło także podczas Euro 2020, gdy w fazie grupowej padł wynik 2:2. Analizując także historyczne mecze tych ekip, warto cofnąć się do roku 1954 i spotkania na mundialu w Szwajcarii, gdzie widzowie mogli obejrzeć aż – uwaga – 11 goli. Wtedy Węgrzy zwyciężyli 8:3.

Niemcy – Węgry, kursy bukmacherskie

Reprezentacja Niemiec uchodzi za murowanego faworyta środowego meczu z Węgrami. Rozważając typ na wygraną Niemców, można liczyć na kurs 1.28 w Superbet. Kurs na wygraną kadry Węgier to z kolei aż 10.00. Remis wyceniany jest kursem na 6.50.

Standardowe kursy na wygraną Niemiec nie są atrakcyjne. Jednak Superbet pozwala taki zakład postawić po kursie 150 i zgarnąć bonus 300 zł! Oferta obowiązuje przy rejestracji konta z kodem GOAL. Więcej informacji znajdziesz wyżej.

Niemcy – Węgry, sytuacja kadrowa

Po pierwszej kolejce Euro 2024 oba zespoły nie mają większych problemów zdrowotnych. Nikt też nie zobaczył czerwonej kartki, tak więc obaj selekcjonerzy będą mieli do dyspozycji najsilniejszy skład, jaki mogą sobie tylko wybrać. Szkoleniowiec węgierskiego zespołu będzie miał do swojej dyspozycji także Loica Nego i Calluma Stylesa, którzy nie wystąpili ze Szwajcarią. Mało prawdopodobnie jest jednak, aby któryś z nich wskoczył do wyjściowej jedenastki.

Niemcy – Węgry, przewidywane składy

W pierwszym meczu turnieju dość przeciętnie zaprezentował się Maximilian Mittelstadt. Dlatego być może selekcjoner Niemiec zdecyduje się w zamian za niego postawić na Davida Rauma. Poza tym reszta zespołu spisała się bardzo dobrze, więc trudno spodziewać się wielkich rotacji w jedenastce. Z kolei zupełnie inaczej sytuacja ma się w przypadku kadry Węgier, tam przynajmniej kilka nowych nazwisk powinno się pojawić. Mowa tu m.in. o linii obrony. Być może pojawi się w niej Marton Dardai, który dobrze zaprezentował się po wejściu na boisko w meczu ze Szwajcarami.

Niemcy Julian Nagelsmann Węgry Marco Rossi Niemcy Julian Nagelsmann 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Węgry Marco Rossi Rezerwowi 3 David Raum 5 Pascal Groß 9 Niclas Füllkrug 11 Chris Führich 12 Oliver Baumann 13 Thomas Müller 14 Maximilian Beier 15 Nico Schlotterbeck 16 Waldemar Anton 19 Leroy Sane 20 Benjamin Henrichs 22 Marc-Andre ter Stegen 24 Robin Koch 25 Emre Can 26 Deniz Undav 3 Botond Balogh 7 Loic Nego 9 Martin Adam 12 Denes Dibusz 14 Bendegúz Bolla 15 László Kleinheisler 16 Dániel Gazdag 17 Callum Styles 18 Zsolt Nagy 21 Endre Botka 22 Péter Szappanos 23 Kevin Csoboth 24 Márton Dárdai 25 Krisztofer Horváth 26 Mihály Kata

Niemcy – Węgry, transmisja meczu

Środowy mecz Euro 2024 między Niemcami a Węgrami rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisję spotkania na MHP Arena Stuttgart będzie można śledzić w TVP Sport oraz TVP 2. A także na stronie i w aplikacji publicznego nadawcy. Mecz będą relacjonować Sławomir Kwiatkowski oraz Marek Wasiluk.

