Newcastle United – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (19.12.2021)

Broniące się przed spadkiem z elity Newcastle, w niedzielne popołudnie podejmie na własnym stadionie będący liderem tabeli Manchester City. Spotkanie to ma zdecydowanego faworyta, ale piłka nożna to sport pełen niespodzianek. Być może na St. James’ Park będziemy świadkami kolejnego zaskakującego wyniku. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią, w której znajdziecie między innymi aktualne kursy bukmacherów.

Newcastle United – Manchester City, typy i przewidywania

Typując zwycięstwo Newcastle u bukmachera, można zdobyć mnóstwo pieniędzy. Bardziej prawdopodobna jest jednak ich strata. Sądzimy, że Manchester City nie pozostawi rywali złudzeń i sięgnie po pełną pulę. Obywatele mogą jednak nie zachować w tej potyczce czystego konta. W 9 z 15 ostatnich meczów z udziałem drużyny Pepa Guardioli, obie ekipy zdobywały bramkę. Na St. James’ Park spodziewamy się takiego scenariusza. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Newcastle United – Manchester City, ostatnie wyniki

Gdy Newcastle zmieniało właściciela, pojawiły się informacje, że Sroki mają w przyszłości znaleźć się na szczycie Premier League. Marzenia trzeba jednak na razie odłożyć na bok. Zespól, który prowadzi Eddie Howe, przede wszystkim zacząć regularnie punktować. W sezonie 2021/2022 jest z tym bardzo duży kłopot. Newcastle na początku grudnia pokonało u siebie Burnley. Później zostało rozbite przez Leicester. Sposób na zwycięstwo ze Srokami znalazł ostatnio także Liverpool.

Opisywanie tego jak od dłuższego czasu radzi sobie Manchester City, nie należy do łatwych zadań. Brakuje bowiem słów na dokładne określenie formy Obywateli. Od początku listopada przegrali oni zaledwie jedno spotkanie (na dziesięć możliwych). Pep Guardiola wystawił rezerwowy skład na potyczkę z Lipskiem w Lidze Mistrzów. Jego podopieczni ulegli przedstawicielowi Bundesligi 1:2. Mieli już jednak pewne pierwsze miejsce w grupie, więc mogli sobie na to pozwolić. Manchester City jest na dobrej drodze do obronienia mistrzostwa Anglii. Niedawno zdeklasował Leeds United, które przegrało aż 0:7 na wyjeździe.

Newcastle United – Manchester City, historia

W niedzielę odbędzie się mecz numer 90 między Newcastle, a Manchesterem City. Dotychczas zdecydowanie korzystniejszy bilans bezpośrednich konfrontacji mają Obywatele, którzy na swoją korzyść rozstrzygnęli 47 batalii. 23-krotnie ze zwycięstwa cieszyły się Sroki. 19 razy doszło do remisu.

W ostatniej dekadzie Newcastle i Manchester City rywalizowali ze sobą niemal co sezon. Sroki wygrały zaledwie dwa mecze. Miały one miejsce w 2014 i 2019 roku. Ostatnia bezpośrednia potyczka dostarczyła neutralnym kibicom mnóstwo radości. Obejrzeli oni bowiem aż siedem goli, a ostatecznie 4:3 wygrał aktualny mistrz Anglii.

Newcastle United – Manchester City, kursy bukmacherów

Newcastle United – Manchester City, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 19 grudnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 50-letni Martin Atkinson. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 15:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Sport 2.

