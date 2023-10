IMAGO/Will Palmer Na zdjęciu: Anthony Gordon

Newcastle United – Crystal Palace, typy i przewidywania

Dla większości ekspertów Newcastle jest murowanym faworytem do sięgnięcia po pełną pulę. Tymczasem Crystal Palace ma szansę na sprawienie niespodzianki, co udowodniły mecze bezpośrednie z poprzedniej kampanii. Nie należy wykluczać, że przyjezdni wrócą do Londynu ze zdobyczą punktową. Mój typ: remis.

Newcastle United – Crystal Palace, ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach piłkarze Newcastle złapali swój rytm i formę, co skutkowało przeważnie zwycięstwami. Sroki poradziły sobie między innymi z PSG w Lidze Mistrzów. Przed przerwą na mecze reprezentacji Eddie Howe i spółka zremisowali z West Hamem. Mniej imponującą formę prezentuje Crystal Palace. Londyńczycy w swoim ostatnim spotkaniu podzielili się punktami z Nottingham Forest. Wcześniej Roy Hodson i jego zespół ograli Manchester United.

Newcastle United – Crystal Palace, historia

W minionym sezonie kluby te rywalizowały ze sobą trzy razy. Co ciekawe, kibice nie doczekali się choćby jednego gola w podstawowym czasie gry. Na poziomie Premier League dwukrotnie było 0:0. W Pucharze Ligi Angielskiej Newcastle ograło Crystal Palace dopiero po serii rzutów karnych.

Newcastle United – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest Newcastle. Typy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 1.47. To dobra okazja, aby skorzystać z oferty Superbet, który przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Zarejestruj konto z kodem promocyjnym Superbet GOAL i odbierz premię dla graczy. Każdy typer rejestrujący się z hasłem GOAL otrzyma cztery, zamiast trzech bonusów dostępnych w standardowej ofercie powitalnej, a wśród nich jest między innymi darmowy zakład.

Newcastle United – Crystal Palace, kto wygra

Newcastle United – Crystal Palace, przewidywane składy

Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Crystal Palace Roy Hodgson Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Crystal Palace Roy Hodgson Rezerwowi ▼ 1 Martin Dubravka 3 Paul Dummett 11 Matt Ritchie 13 Matthew Targett 19 Javier Manquillo 20 Lewis Hall 21 Valentino Livramento 23 Jacob Murphy 67 Lewis Miley Joel Ward 2 Rob Holding 4 Malcolm Ebiowei 23 Chris Richards 26 Cheick Doucouré 28 Remi Matthews 31 Jesurun Rak-Sakyi 49 Ademola Ola-Adebomi 53 David Ozoh 77 Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Crystal Palace Roy Hodgson Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Crystal Palace Roy Hodgson Rezerwowi ▼ 1 Martin Dubravka 3 Paul Dummett 11 Matt Ritchie 13 Matthew Targett 19 Javier Manquillo 20 Lewis Hall 21 Valentino Livramento 23 Jacob Murphy 67 Lewis Miley Joel Ward 2 Rob Holding 4 Malcolm Ebiowei 23 Chris Richards 26 Cheick Doucouré 28 Remi Matthews 31 Jesurun Rak-Sakyi 49 Ademola Ola-Adebomi 53 David Ozoh 77

Newcastle United – Crystal Palace, transmisja meczu

Mecz Newcastle kontra Crystal Palace nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego pojedynku będzie prowadzona jedynie online na platformie Viaplay dostępnej na urządzenia mobilne oraz Smart TV.

