Newcastle United – Liverpool: typy i kursy na mecz Premier League. Trzecia kolejka angielskiej ekstraklasy będzie kolejną okazją do obejrzenia hitowego pojedynku. Starcie The Magpies z The Reds przyniesie nam wielkie emocje? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania. Pierwszy gwizdek w najbliższą niedzielę, 27 sierpnia o godzinie 17:30.