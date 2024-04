PressFocus Na zdjęciu: Kacper Wełniak

Miedź Legnica – Motor Lublin, typy bukmacherskie

W niedzielę dojdzie do spotkania Miedzi Legnica z Motorem Lublin w ramach 28. kolejki Fortuna 1 Ligi. Zespół prowadzony przez Ireneusza Mamrota wpadł w dołek i nie odniósł zwycięstwa w ostatnich pięciu meczach.

Tymczasem lublinianie walczą o awans do PKO Ekstraklasy i zajmują szóstą lokatę. Spodziewam się zaciętego meczu, w którym padną bramki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Miedź Legnica – Motor Lublin, ostatnie wyniki

Piłkarze Miedzi Legnica nie strzelili gola w czterech kolejnych meczach i najwyższa pora, by się przełamać. Ostatnio bezbramkowo zremisowali z Chrobrym Głogów. Drużyna z Lublina w poprzedni weekend zremisowała z Arką Gdynia 2:2.

Miedź Legnica – Motor Lublin, historia

W obecnie trwającej kampanii drużyny zmierzyły się w październiku. Zwycięsko z meczu wyszła ekipa z Legnicy, która ograła rywali na ich obiekcie 3:1. Wówczas dwie bramki dla gości zdobył Kamil Drygas oraz jedno trafieniem padło łupem Marcela Mansfelda. Samobójczego gola strzelił zaś Ruben Hoogenhout.

Miedź Legnica – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy widzą faworyta w Miedzi Legnica. Jeśli uważasz, że wygrają piłkarze z Dolnego Śląska, to kurs wynosi około 2.14. Natomiast jeżeli twierdzi, że trzy punkty powędrują do Motoru Lublin, to kurs wynosi mniej więcej 3.30. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Miedź Legnica – Motor Lublin, typ kibiców

Miedź Legnica – Motor Lublin, przewidywane składy

Miedź Legnica: Mądrzyk – Niewulis, Drzazga, Kostka, Tront, Kaczmarski, Carolina, Mijusković, Bogacz, Edu, Antonik

Motor Lublin: Rosa – Stolarski, Najemski, Kruk, Palacz, Wełniak, Gąsior, Wolski, Król, Ceglarz, Mraz

Miedź Legnica – Motor Lublin, transmisja meczu

Rywalizacja Miedzi Legnica z Motorem Lublin w 28. kolejce Fortuna 1 Ligi rozpocznie się w niedzielę (21 kwietnia) o godzinie 15:00. Transmisję z tego spotkania można obejrzeć w platformie Polsat Box Go.

