Liverpool – Bournemouth, typy i przewidywania

Liverpool jest zdecydowanym faworytem meczu z Bournemouth. The Reds wygrali aż 4 z ostatnich pięciu rywalizacji, w tym jedną aż 9:0, łącznie zdobywając siedemnaście goli. To pozwala wierzyć, że w sobotnim pojedynku na Anfield Road znów padnie sporo bramek tym bardziej, że Bournemouth nie słynie ze szczelnej defensywy. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Superbet 1,36 Bramki powyżej 2,5 – TAK Odwiedź Superbet

Liverpool – Bournemouth, sytuacja kadrowa

Liverpool w sobotnim pojedynku będzie musiał sobie poradzić prawdopodobnie bez leczących urazy Thiago Alcantary oraz Bajceticia. Klopp w środku pomocy powinien znów postawić na Jonesa. Cook, Tavernier, Ouattara i Fredericks to kontuzjowani zawodnicy po stronie Bournemouth.

Liverpool – Bournemouth, ostatnie wyniki

Liverpool rozpoczął sezon od wyjazdowego remisu z Chelsea. Natomiast okres przygotowawczy dla The Reds przyniósł między innymi wygrane z Darmstadt oraz Leicester, remis z Furth czy porażkę z Bayernem Monachium. Bournemouth z kolei sezon rozpoczęło od remisu z West Ham United, natomiast mecze towarzyskie to zwycięstwa z Lorient czy Southampton oraz porażki z Maccabi Tel Aviw i Atalantą.

Liverpool – Bournemouth, historia

Ostatnie mecz rozegrany pomiędzy tymi zespołami w marcu tego roku zakończył się wygraną Bournemouth 1:0. Jednak w rundzie jesiennej Liverpool rozbił swojego rywala aż 9:0. W ostatnich pięciu pojedynkach The Reds zwyciężali aż czterokrotnie.

Liverpool – Bournemouth, kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów zdecydowanym faworytem jest Liverpool, co raczej dziwić nie może. Kursy na zwycięstwo The Reds są niskie i oscylują wokół 1,25. Jeśli jednak chciałbyś zaryzykować to zachęcamy do skorzystania ze specjalnej promocji Superbet dla nowych klientów. Wykorzystaj kod promocyjny Superbet GOAL i odbierz bonusy o łącznej wartości nawet 3754 zł.

Liverpool – Bournemouth, kto wygra

Liverpool – Bournemouth, przewidywane składy

Liverpool FC (Przewidywany skład) 4-3-3 Bournemouth (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Liverpool FC (Przewidywany skład) 4-3-3 Bournemouth (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Jurgen Klopp Andoni Iraola Rezerwowi 2 Joe Gomez

9 Darwin Núñez

17 Curtis Jones

19 Harvey Elliot

21 Konstantinos Tsimikas

32 Joel Matip

50 Ben Doak

62 Caoimhin Kelleher Ionut Radu 1

Chris Mepham 6

Gavin Kilkenny 8

Justin Kluivert 17

Kieffer Moore 21

Hamed Junior Traorè 22

Antoine Semenyo 24

Ben Greenwood 43

Liverpool - Bournemouth, transmisja meczu

Mecz 2. kolejki Premier League pomiędzy Liverpoolem i Bournemouth nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego pojedynku będzie dostępna jedynie online na platformie Viaplay. Początek o godzinie 16:00.

