Lechia Gdańsk – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (20.02.2022)

Lechia Gdańsk – Lech Poznań to ostatni niedzielny mecz 22. kolejki PKO Ekstraklasy. W roli faworyta do tego starcia podejdzie Kolejorz. Gospodarze mają jednak zamiar skomplikować sytuację zespołu Macieja Skorży. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.



Lechia Gdańsk PKO Ekstraklasa

20.02.2022

17:30



Polsat Plus Arena Gdańsk

Lech Poznań

Lechia Gdańsk – Lech Poznań, typy na mecz i przewidywania

W różnych nastrojach do niedzielnej batalii podejdą obie drużyny. Lechia Gdańsk ma za sobą porażkę z Cracovią (0:2). Tymczasem Lech Poznań ostatnio rozbił Bruk-Bet Termalikę (5:0). Biorąc jednak pod uwagę to, że poznańska ekipa ma ostatnio kłopoty z odnoszenie zwycięstw na wyjazdach, to nie pokusimy się o wskazanie zwycięzcy. Liczymy jednak na gole z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Lechia Gdańsk – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

Gospodarze prawdopodobnie przystąpią do potyczki w swoim optymalnym zestawieniu. Trener Tomasz Kaczmarek według naszych informacji nie ma powodów do narzekać na sytuację kadrową. Gorzej wygląda sprawa u gości. Kolejorz będzie osłabiony brakiem takich zawodników jak: Mikael Ishak, czy Artur Sobiech.

Lechia Gdańsk – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk od sześciu spotkań jest w PKO Ekstraklasie bezkompromisowa. Zaliczyła w nich trzy zwycięstwa i trzy porażki. Ostatnio Biało-zieloni na wyjeździe przegrali z Cracovią (0:2).

Lechiści w 11 ostatnich meczach na swoim stadionie w lidze przegrali tylko raz. Panaceum na Lechię znalazła tylko Jagiellonia Białystok, wygrywając (2:1). W pozostałych 10 meczach gdańszczanie zaliczyli siedem zwycięstw i trzy remisy.

Zobacz także: tabela Ekstraklasy

Lech Poznań to z kolei zespół, który w trzech ostatnich meczach ligowych zanotował dwa zwycięstwa i jeden remis. W poprzedniej ligowej kolejce Kolejorz zrehabilitował się swoim kibicom za podział punktów z Cracovią (3:3) i rozbił na swoim stadionie Bruk-Bet Termalikę (5:0).

Na wyjeździe drużyna Macieja Skorży ostatnio nie radziła sobie jednak najlepiej. W pięciu ostatnich tego typu starcia tylko raz Lech wrócił z pełną pulą, gdy pokonał Zagłębie Lubin (3:2). W pozostałych czterech potyczkach poznański team zaliczył trzy remisy i porażkę z Radomiakiem (1:2).

Lechia Gdańsk – Lech Poznań, historia

Pierwsza potyczka w tej kampanii między oboma zespołami zakończyła się wygraną lechitów (2:0). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między Lechem a Lechią za każdym razem lepsza była drużyna z Poznania.

Lechia Gdańsk – Lech Poznań, kursy

Lechia Gdańsk – Lech Poznań, przewidywane składy

Lechia: Kuciak – Stec, Nalepa, Maloca, Pietrzak, Kubicki, Gajos, Ceesay, Kałuziński, Durmus, Zwoliński

Lech: Bednarek – Rebocho, Milić, Salamon, Pereira, Karlstroem, Tiba, Kamiński, Ramirez, Velde, Kownacki.

Lechia Gdańsk – Lech Poznań, transmisja meczu

Mecz Lechia Gdańsk – Lech Poznań będzie można zobaczyć w polskiej telewizji. Starcie będzie transmitowane na antenach Canal+ i Canal+ Sport i zacznie się o 17:30. Program Canal+ Sport 3 można również śledzić w pakiecie sportowym Polsat Box Go.

