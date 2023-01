PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Intercity – Barcelona: typy i kursy na mecz Pucharu Króla. Duma Katalonii rywalizację w 2023 roku rozpocznie od pucharowej potyczki. W ramach 1/16 finału Pucharu Króla zmierzy się z grającym na trzecim poziomie rozgrywkowym zespołem CF Intercity.

Intercity – Barcelona, typy i przewidywania

Choć rozgrywki pucharowe rządzą się swoimi prawami, w środowym meczu nie przewidujemy problemów dla Barcelony. Duma Katalonii nie powinna mieć żadnych kłopotów z odniesieniem zwycięstwa. Stawiamy na to, że podopieczni Xaviego Hernandeza zdobędą w tym spotkaniu przynajmniej trzy gole. Nie powinna im w tym przeszkodzić nawet nieobecność Roberta Lewandowskiego. Nasz typ: Barcelona – powyżej 2,5 bramki

Intercity – Barcelona, sytuacja kadrowa

Szkoleniowiec Barcelony Xavi Hernandez bardzo poważnie podchodzi do czekającego w środę jego drużynę meczu. Na ogłoszonej we wtorek liście zawodników powołanych na to spotkanie zabrakło tylko dwóch piłkarzy – Pedriego i Roberta Lewandowskiego. Pozostali znaleźli się w meczowej kadrze i będą brani pod uwagę przy ustalaniu składu. Nie mniej jednak możemy spodziewać się sporych roszad w wyjściowej jedenastce w porównaniu do ostatniego ligowego meczu z Espanyolem.

Intercity – Barcelona, ostatnie wyniki

Zespół CF Intercity występuje na co dzień na trzecim poziomie rozgrywkowym – w grupie 2 Primera Federacion. Obecnie drużyna zajmuje dopiero 16. miejsce, plasując się tym samym w strefie spadkowej. W poprzedniej rundzie Pucharu Króla Intercity okazało się lepsze przed własną publicznością od Mirandes, z którym wygrało 2:0. Do spotkania doszło kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia.

FC Barcelona do pucharowego spotkania nie przystąpi w najlepszych nastrojach. Jego to oczywiście efekt straty dwóch punktów w ostatnim derbowym meczu z Espanyolem Barcelona, który zakończył się remisem 1:1. Mimo straty punktów drużyna Xaviego Hernandeza utrzymała prowadzenie w ligowej tabeli, ale pozwoliła Realowi Madryt na zrównanie się punktami.

Intercity – Barcelona, historia

Dla gospodarzy będzie to historyczne wydarzenie, bowiem do tej pory nie mieli jeszcze okazji mierzyć się z taką firmą jak Barcelona. Środowy pojedynek będzie ich pierwszą konfrontacją w historii.

Intercity – Barcelona, kursy bukmacherskie

FC Barcelona przystąpi do tego spotkania w roli murowanego faworyta do zwycięstwa. Bukmacherzy nie przewidują innego rozstrzygnięcia niż wygrana katalońskiego zespołu. Jeżeli spodziewasz się w tym meczu niespodzianki warto skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł. Aby go uzyskać wystarczy zarejestrować konto podając kod promocyjny GOAL.

Intercity – Barcelona, przewidywane składy

Intercity: Campos – Jaime, Murria, Kecojevic, Galvez, Cristo – Herrera, Mari, Xemi – Soldevila, Roige

Barcelona: Pena – Araujo, Kounde, E. Garcia, Bellerin – Kessie, F. de Jong, Gavi – Memphis, F. Torres, Dembele

Intercity – Barcelona, transmisja meczu

Transmisja środowego spotkania, które rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie dostępna na kanale TVP Sport.

Spotkanie zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu obejrzymy również dzięki usłudze STS TV, którą swoim klientom oferuje największy polski bukmacher. Aby skorzystać z oferty wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład (w ciągu 24 godzin przed meczem lub live).

