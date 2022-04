Inter Mediolan – AS Roma: typy, kursy, zapowiedź (23.04.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter Mediolan – AS Roma to trzeci sobotni mecz w ramach 34. kolejki Serie A. W roli faworyta do tej potyczki podejdą Nerazzurri. Niemniej ekipa z Rzymu ma nadzieję, że przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę i dzięki temu wykona krok w kierunku wywalczenia miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Inter Mediolan – AS Roma, typy i przewidywania

Inter Mediolan wygląda na to, że wrócił na odpowiednią drogę, co mogą potwierdzać dwa ostatnie przekonujące zwycięstwa Nerazzurrich, gdy ekipa ze Stadio Giuseppe Meazza wygrywała kolejno ze Spezią (3:1) w Serie A, czy Milanem (3:0) w Pucharze Włoch. Biorąc też pod uwagę fakt, że zespół Simone Inzaghiego okazał się lepszy od Romy w lutowym boju w Coppa Italia, to spodziewamy się wygranej mediolańczyków w sobotni wieczór. Nasz typ: wygrana Interu.

Inter Mediolan – AS Roma, ostatnie wyniki

Inter Mediolan ostatnio jest zdecydowanie na fali wznoszącej. Aktualni mistrzowie Włoch są niepokonani od 25 lutego, notując od tamtej pory sześć zwycięstw i cztery remisy. W środku tygodnia Czarno-niebiescy przypieczętowali awans do finału Pucharu Włoch, wygrywając pewnie w derbach Mediolan z Milanem (3:0).

Inter grając w roli gospodarza w tej kampanii, jest najlepszą ekipą w całej Serie A. W rozegranych jak na razie 16 meczach Edin Dzeko i spółka zaliczyli 11 zwycięstw, a także trzy remisy i dwie porażki.

AS Roma jest natomiast ekipą, która na wyjazda w tym sezonie ligi włoskiej wywalczyła jak na razie 24 punkty. Zespół z Rzymu na obiketach rywali zanotował siedem zwycięstw, trzy remisy i sześć porażek.

Giallorossi do sobotniej potyczki podejdą po zremisowanym starciu z Napoli (1:1). Jednocześnie drużyna Jose Mourinho jest bez porażki już od 12 starć ligowych. W ostatnim boju na wyjeździe z mediolańczykami drużyna z Rzymu przegrała w lidze 1:3.

Inter Mediolan – AS Roma, historia

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą ponad dwa miesiące temu w krajowym pucharze, gdy Inter u siebie wygrał 2:0. Ogólnie mediolańczycy byli górą w rywalizacji z rzymianami w każdym z trzech ostatnich meczów.

Inter Mediolan – AS Roma, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Jose Mourinho w STS zakłady bukmacherskie wynosi 5,15. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Inter Mediolan – AS Roma, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie Serie A będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Inter – Roma transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1. Starcie rozpocznie się o godzinie 18:00.

