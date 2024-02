fot. Imago / Daniele Buffa Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter Mediolan – Atletico Madryt, typy na mecz i przewidywania

Włosko-hiszpańska rywalizacja z udziałem Interu Mediolan i Atletico Madryt elektryzuje kibiców. Faworytem spotkania są Nerazzurri. W każdym razie gracze Los Colchoneros nie zamierzają tanio sprzedać skóry.

Mediolańska ekipa w 2024 roku jak na razie może pochwalić się ośmioma zwycięstw, co sprawa, że można Inter postrzegać jako drużynę, będącą w szczytowej dyspozycjo. W ostatnich dwóch kampaniach mediolańczycy są uznawani za jedną z mocniejszych ekip w Lidze Mistrzów.

Atletico zaliczyło natomiast pięć zwycięstw w sześciu ostatnich spotkaniach pucharowych z włoskimi klubami, co może dawać do myślenia przed wtorkowym meczem. Madrytczycy jednak w Mediolanie z Interem nigdy wcześniej nie grali, więc w spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów zacznie się pisanie nowej historii. Nerazzurri wygrali osiem z ostatnich 10 meczów u siebie, więc można rozważyć takie rozwiązanie we wtorkowym starciu. Typ: wygrana Interu.

Inter Mediolan – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa

Oba zespoły przystąpią do potyczki osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Federico Acerbi, Juan Cuadrado oraz Stefano Sensi. Z kolei w ekipie z Wanda Metropolitano nie będą mogli wystąpić: Cesar Azpilicueta, Gabriel Paulista, Thomas Lemar, Alvaro Morata i Vitolo.

Inter Mediolan – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Osiem z rzędu zwycięstw zaliczyli Nerazzurri w tym roku. Inter ostatnio w pokonanym polu zostawił Salernitanę (4:0). Wcześniej mediolańska ekipa wygrała z AS Romą (4:2) i Juventus (1:0).

Tymczasem drużyna z Madrytu ma za sobą wygraną z Las Palmas (5:0). Atletico wróciło zatem na zwycięski szlak po trzech spotkaniach bez zwycięstwa, notując w tym czasie dwie porażki. Stołeczna ekipa uległa między innymi Sevilli (0:1) oraz Athletic Bilbao (0:1).

Inter Mediolan – Atletico Madryt, historia

Obie drużyny grały ze sobą po raz ostatni w sierpniu 2018 roku. Wówczas górą był Inter, który pokonał Atletico (1:0) w ramach International Champions Cup. Wcześniej obie ekipy grały ze sobą w 2019 roku w spotkaniu o Superpucharu Europy. W tym starciu lepsza była natomiast ekipa z La Liga (2:0).

Inter Mediolan – Atletico Madryt, kursy

Kurs na remis w Totalbet zakłady bukmacherskie wynosi 3.70. Bukmacher po rejestracji daje możliwość skorzystania z atrakcyjnych pakietów powitalnych. Nasz kod promocyjny do Totalbet umożliwia skorzystanie z ciekawych rozwiązań.

Inter Mediolan – Atletico Madryt, przewidywane składy

U gospodarzy uwagę przykuwa przede wszystkim duet napastników Marcus Thuram i Lautaro Martinez. W szeregach gości o bramki zadbają najpewniej Antoine Griezmann oraz Memphis Depay.

Inter: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mychitarian, Dimarco, Thuram, Martinez

Atletico: Oblak – Savic, Witsel, Hermoso, Llorente, Barrios, De Paul, Koke, Lino, Griezmann, Depay.

Inter Mediolan – Atletico Madryt, typ kibiców

Inter Mediolan – Atletico Madryt, transmisja meczu

Mecz z udziałem Interu Mediolan i Atletico Madryt rozpocznie się we wtorek (20 lutego) o godzinie 21:00. To spotkanie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 1, co oznacza, że transmisja będzie dostępna także w internecie na platformie CANAL+ Online. Wykupując pakiet CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports za pośrednictwem naszej strony zapłacisz 6×48 zł (288 zł płatne z góry), czyli zaoszczędzisz 156 zł względem standardowej oferty z miesięczną subskrypcją (74 zł).

