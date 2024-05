Bayern – Wolfsburg: typy, kursy, zapowiedź (12.05.2024)

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium VfL Wolfsburg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 maja 2024 19:50 .

Bayern – Wolfsburg, typy i przewidywania

W niedzielę (12 maja) Bayern Monachium zagra z Wolfsburgiem w ramach 33. kolejki Bundesligi. Gospodarze spotkania są wyraźnym faworytem i muszą wygrać, jeśli chcą utrzymać 2. miejsce w Bundeslidze.

Ten sezon dla drużyny Thomasa Tuchela nie był najlepszy. Jednak wciąż trwa walka o wicemistrzostwo kraju, które oczywiście nie będzie żadnym pocieszeniem, ale na pewno bardziej zadowoli kibiców, niż 3. lokata. Natomiast Wolfsburg jest już pewny utrzymania i raczej nie ma szans na miejsce gwarantujące grę w pucharach. Z tego powodu spodziewam się wysokiej wygranej Die Roten.

Betclic 1.93 Bayern powyżej 2,5 gola Zagraj!

Bayern – Wolfsburg, ostatnie wyniki

Bayern ma za sobą bolesną porażkę 1:2 z Realem Madryt w półfinale Ligi Mistrzów. Oprócz tego ekipa z Monachium uległa w ostatniej kolejce Stuttgartowi 1:3.

Zdecydowanie lepiej wyglądają poprzednie dwa mecze Wolfsburga, który zwyciężył w spotkaniach z Darmstadt 3:0 i Freiburgiem 2:1. Trzeba jednak przyznać, że są to rywale z niższej półki.

Bayern – Wolfsburg, historia

Patrząc na bilans ostatnich meczów bezpośrednich tych drużyn, można zauważyć dominację Bayernu. Bawarczycy zanotowali cztery zwycięstwa i remis. Stosunek bramek tych spotkań to 14:5 na korzyść Die Roten.

Bayern – Wolfsburg, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu jest Bayern. Kurs na zwycięstwo ekipy Tuchela wynosi najczęściej 1.36. W przypadku ewentualnej wygranej Wolfsbruga jest to około 7.00. Z kolei kurs na remis waha się między 5.40 a 5.90. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka, to przy rejestracji w Betclic podaj kod bonusowy GOALPL.

Bayern – Wolfsburg, przewidywane składy

Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład VfL Wolfsburg Ralph Hasenhüttl Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład VfL Wolfsburg Ralph Hasenhüttl Rezerwowi ▼ 2 Dayot Upamecano 3 Min-Jae Kim 13 Eric Choupo-Moting 17 Bryan Zaragoza 26 Sven Ulreich 27 Konrad Laimer 34 Lovro Zvonarek 36 Noel Aseko-Nkili 40 Noussair Mazraoui 5 Cedric Zesiger 7 Vaclav Cerny 9 Amin Sarr 11 Tiago Tomas 12 Pavao Pervan 16 Jakub Kaminski 17 Kevin Behrens 25 Moritz Jenz 40 Kevin Paredes

Bayern – Wolfsburg, kto wygra?

Kto zwycięży? Bayern 0% Wolfsburg 0% Będzie remis 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Bayern

Wolfsburg

Będzie remis

Bayern – Wolfsburg, transmisja meczu

Transmisja z tego meczu będzie dostępna tylko w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Początek spotkania zaplanowano na niedzielę (12 maja) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.