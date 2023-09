PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter Mediolan – AC Milan, typy i przewidywania

Derby della Madonnina są zawsze gwarancją wielkich emocji. Starcia Interu z Milanem to obowiązkowe daty do zapisania w kalendarzu każdego kibica. W obecnej kampanii spodziewamy się jeszcze większego napięcia, ponieważ oba zespoły są sąsiadami w tabeli – Nerazzurri to lider, a Rossoneri zajmują drugie miejsce. Czy spotkanie w ramach 4. kolejki Serie A spełni nasze oczekiwania i obejrzymy kawał dobrego futbolu? Wszystko na to wskazuje. Rezerwujcie więc czas na sobotni wieczór.

W niesamowitej formie jest Lautaro Martinez, który już pięć razy trafiał do siatki w tym sezonie. Nasz typ: bramka Lautaro Martineza.

Inter Mediolan – AC Milan, ostatnie wyniki

Zarówno Inter Mediolan, jak i AC Milan jest w fenomenalnej formie. Nerazzurri po zwycięstwach nad Monzą (2:0), Cagliari Calcio (2:0) oraz Fiorentiną (4:0) są liderami tabeli, natomiast Rossoneri również z kompletem punktów (2:0 z Bolonią, 4:1 z Torino i 2:1 z Romą) w ligowej klasyfikacji znajdują się tuż za swoim odwiecznym rywalem.

Inter Mediolan – AC Milan, historia

Powiedzieć, że Nerazzurri w ostatnim czasie dominują Rossonerich w bezpośredniej rywalizacji, to nic nie powiedzieć. Inter Mediolan wygrał bowiem aż cztery z pięciu poprzednich meczów przeciwko Milanowi, który po raz ostatni triumfował nad rywalem zza miedzy (wynik 3:2) ponad rok temu – miało to miejsce w 5. kolejce kampanii 2022/2023.

Warto przypomnieć mediolańską rywalizację z poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, gdzie wspomniane ekipy spotkały się w półfinale. Oba spotkania padły łupem zespołu Simone Inzaghiego (2:0 i 1:0), który w wielkim finale uległ Manchesterowi City (0:1).

Inter Mediolan – AC Milan, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniej rywalizacji są gospodarze. Kurs na wygraną Interu Mediolan wynosi około 2.15, a typ na zwycięstwo Milanu to mniej więcej 3.40. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Inter Mediolan – AC Milan, przewidywane składy

Simone Inzaghi nie może być pewny występu Francesco Acerbiego oraz Stefano Sensiego. W drużynie gości natomiast zabraknie pauzującego za czerwoną kartkę Fikayo Tomoriego, kontuzjowanego Ismaela Bennacera, a także Pierre’a Kalulu, który może nie uporać się jeszcze z urazem mięśniowym.

Inter Mediolan (Przewidywany skład) 3-5-2 AC Milan (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Simone Inzaghi Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 5 Stefano Sensi

7 Juan Cuadrado

8 Marko Arnautovic

14 Davy Klaassen

15 Francesco Acerbi

16 Davide Frattesi

21 Kristjan Asllani

28 Benjamin Pavard

30 Carlos Augusto

31 Yann Aurel Bisseck

42 Lucien Agoumé

47 Ebenezer Akinsanmiro

77 Emil Audero Yacine Adli 7

Noah Okafor 17

Luka Romero 18

Samuel Chukwueze 21

Marco Pellegrino 31

Tommaso Pobega 32

Alessandro Florenzi 42

Marco Sportiello 57

Yunus Musah 80

Inter - absencje:

Inter - absencje:

Nie ma znanych urazów ani zawieszeń

Milan - absencje:

Milan - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Ismaël Bennacer Kontuzja kolana Powrót: Koniec września 2023 Pierre Kalulu Uraz mięśnia Powrót: Koniec września 2023 Fikayo Tomori Czerwona kartka (dwie żółte) Powrót: Po 1 meczu

Inter Mediolan – AC Milan, kto wygra?

Inter Mediolan – AC Milan, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na pół roku z góry za 40 zł/msc (240 zł łącznie) zamiast 74 zł/msc (444 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 204 zł. Początek hitowego meczu na Stadio Giuseppe Meazza już w najbliższą sobotę, 16 września o godzinie 18:00.

