Holandia – Turcja: typy, kursy, zapowiedź (06.07.2024)

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Holandia Turcja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 lipca 2024 11:32 .

Holandia – Turcja, typy bukmacherskie

W sobotni wieczór zostanie rozegrany ostatni ćwierćfinał EURO 2024, w którym reprezentacja Holandii zmierzy się z Turcją. W trakcie turnieju obie drużyny miały swoje gorsze momenty. Jednak zarówno jedni jak i drudzy w 1/8 finału potwierdzili swoją moc. “Oranje” rozgromili Rumunię (3:0), natomiast podopieczni Murata Yakina wyeliminowali Austrię (2:1). Mecz, który zostanie rozegrany na Olympiastadion w Berlinie zapowiada się niezwykle fascynująco. W tej rywalizacji dużo będzie zależało od postawy liderów – Cody’ego Gakpo oraz Hakana Calhanoglu. Obaj piłkarze prezentują świetną formę na niemieckich boiskach. Przy okazji tego starcia stawiam na to, że przynajmniej jeden z golkiperów zakończy zmagania w regulaminowym czasie gry z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Betclic 1.90 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Euro w Betclic bez podatku

Przy okazji tego meczu warto także zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Umożliwia on podczas Mistrzostw Europy grę bez podatku. Dodatkowo możesz wykorzystać zakład bez ryzyka 50 zł. Z oferty skorzystasz rejestrując konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL.

Holandia – Turcja, typ kibiców

Euro 2024 – 1/4 finału Kto awansuje do półfinału? Holandia 0% Turcja 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Holandia

Turcja

Holandia – Turcja, ostatnie wyniki

Reprezentacja Holandii w fazie grupowej EURO 2024 nie prezentowała specjalnie wysokiej formy. Podopieczni Ronalda Koemana bowiem zaczęli turniej od zwycięstwa nad Polską (2:1), później przyszedł remis z Francją (0:0), a na koniec porażka z Austrią (2:3). Dopiero w 1/8 finału “Oranje” pokazali swoją moc, pokonując w świetnym stylu Rumunów (3:0). Największą bolączką Holendrów w trakcie turnieju jest środek pola. Przed wyjazdem do Niemiec z kadry wypadli podstawowi gracze – Teun Koopmeiners, Marten de Roon, a także Frankie De Jong. Ich zastępcy w dotychczasowych meczach nie zaprezentowali specjalnie wysokiej formy. Na słowa uznania zasługuje natomiast dyspozycja Cody’ego Gakpo, który na Mistrzostwach Europy ma już na koncie trzy trafienia.

Turcy z kolei znakomicie zaczęli EURO 2024. Pierwszy mecz na turnieju podopiecznych Murata Yakina zakończył się zwycięstwem nad Gruzją (3:1). Kolejne spotkania było natomiast ich jednym z gorszych występów w ostatnich miesiącach, bowiem otrzymali solidną lekcję futbolu od Portugalczyków (0:3). W ostatnim starciu fazy grupowej zwyciężyli z Czechami (2:1). Turcja w 1/8 finału natomiast okazała się lepsza od Austrii (2:1) i był to ich zdecydowanie najlepszy występ na niemieckich boiskach. Warto podkreślić, że drużyna Murata Yakina w tym spotkaniu musiała sobie radzić bez swojego kapitana – Hakana Calhanoglu – który pauzował za nadmiar żółtych kartek. Tym jeszcze większe uznania się należą Turkom.

Holandia – Turcja, historia

Historia i bilans dotychczasowych pojedynków obu zespołów minimalnie przemawia na korzyść Holandii. “Oranje” zdołali bowiem sześciokrotnie sięgnąć po zwycięstwo. Cztery rywalizacje między tymi reprezentacjami zakończyły się remisem. A także tyle samo razy triumfowali Turcy. Sobotnie spotkanie będzie meczem numer 15 w historii rywalizacji tych drużyn.

Ostatni raz spotkanie Holandia – Turcja odbyło się 7 września 2021 roku. Wówczas rywalizacja zakończyła się pogromem na korzyść “Oranje”, którzy zwyciężyli aż 6:1. Bohaterem tamtej rywalizacji został Memphis Depay, który zaliczył na swoim konice hat-tricka.

Holandia – Turcja, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest reprezentacja Holandii. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo “Oranje”, to kurs na takie zdarzenie wynosi 1.58. Na wygraną Turcy z kolei sięga 5.85.

Zakład na to spotkanie możesz w Betclic zabezpieczyć zakładem bez ryzyka o wartości 50 zł.Zgarniesz go podając kod promocyjny GOALPL do Betclic.

Holandia Turcja 1.58 4.05 5.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 lipca 2024 11:32 .

Holandia – Turcja, sytuacja kadrowa

W holenderskim zespole dojdzie do jednej absencji na sobotnie spotkanie. Ronald Koeman nie będzie mógł skorzystać z Matthijsa de Ligta, który zmaga się z problemami zdrowotnymi.

W tureckiej drużynie natomiast zabraknie trzech piłkarzy. Orkun Kokcu oraz Ismail Yuksek pauzują za nadmiar żółtych kartek. Z kolei Merih Demiral został zawieszony przez UEFA na dwa spotkania.

Holandia – Turcja, przewidywane składy

W zespole reprezentacji Holandii nie powinniśmy się spodziewać rewolucji w składzie. Choć praktycznie w każdym spotkaniu Ronald Koeman dokonuje drobnych zmian. Niewykluczone, że w sobotnim mecze od pierwszych minut na plac Olympiastaidon wybiegnie Donyell Malen. Zawodnik Borussii Dortmund w meczu z Rumunią strzelił dwie bramki.

Reprezentacja Turcji natomiast ma problemy z zawieszeniami. Zatem Murat Yakin jest zmuszony przeprowadzić drobne zmiany. Jednak możemy się spodziewać, że w meczu z Holandią na boisko wybiegną dwie tureckie perełki – Kenan Yildiz oraz Arda Guler.

Holandia Ronald Koeman Turcja Vincenzo Montella Holandia Ronald Koeman 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Turcja Vincenzo Montella Rezerwowi 2 Lutsharel Geertruida 3 Matthijs de Ligt 8 Georginio Wijnaldum 9 Wouter Weghorst 12 Jeremie Frimpong 13 Justin Bijlow 15 Micky van de Ven 16 Joey Veerman 17 Daley Blind 19 Brian Brobbey 20 Ian Maatsen 21 Joshua Zirkzee 23 Mark Flekken 25 Steven Bergwijn 26 Ryan Gravenberch 2 Zeki Celik 7 Kerem Aktürkoglu 9 Cenk Tosun 11 Yusuf Yazici 12 Altay Bayindir 13 Ahmetcan Kaplan 15 Salih Özcan 17 Irfan Can Kahveci 23 Ugurcan Cakir 24 Semih Kilicsoy 25 Yunus Akgün 26 Bertug Yildirim

Holandia – Turcja, transmisja meczu

Ostatni ćwierćfinał EURO 2024 pomiędzy Holandią a Turcją zostanie rozegrany już w sobotę, 6 lipca, o godzinie 21:00. telewizji mecz będzie transmitowany na kanałach TVP1 i TVP Sport, natomiast online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport. Rywalizację prosto z Olympiastadion w Berlinie skomentują Dariusz Szpakowski oraz Grzegorz Mielcarski.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.