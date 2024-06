Holandia – Austria: typy, kursy, zapowiedź (25.06.2024)

Przedstawiamy typy na mecz Holandia - Austria w ostatniej kolejce fazy grupowej. Stawką spotkania jest awans do fazy pucharowej z jednego z dwóch pierwszych miejsc w grupie D. Kto wygra mecz Holandia - Austria? Analizujemy spotkanie i prezentujemy kursy.

dpa picture alliance/Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Holandia Austria Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 czerwca 2024 07:48 .

Holandia – Austria, typy bukmacherskie

W grupie D na razie pewne jest tylko to, że reprezentacja Polski nie awansuje do fazy pucharowej Euro 2024. Pozostałe drużyny najprawdopodobniej zagrają w play-offach, choć nie znamy jeszcze ostatecznego układu tabeli, a jedna z tych ekip w 1/8 finału trafi na w teorii najtrudniejszego rywala, gdyż zajmie 3. miejsce w stawce. Bardzo ważne w tym kontekście będzie spotkanie Holandii z Austrią, które zaplanowano na najbliższy wtorek, 25 czerwca. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 18:00.

Na papierze faworytem są Holendrzy, ale Austriacy w starciach przeciwko Francuzom oraz Polakom pokazali, że nie wylądowali na tym turnieju przez przypadek. Sytuacja w tabeli grupy D przed ostatnią kolejką prezentuje się następująco – dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu prowadzi Holandia (4 punkty), drugą lokatę zajmuje Francja (4 oczka), trzecia jest Austria (3 punkty), a stawkę z zerowym dorobkiem niestety zamyka reprezentacja Polski, która jako pierwsza odpadła z trwającej imprezy.

kurs na wygraną Holandii – *150.00 w STS

kurs na remis – 3.10 w STS

kurs na wygraną Austrii – *150.00 w STS

Zespół Ronalda Koemana dysponuje lepszym składem od ekipy prowadzonej przez Ralfa Rangnicka. Uważam, że wtorkowego wieczoru o wyniku mogą przesądzić indywidualności, a tutaj widzę przewagę drużyny Oranje. Mój typ: zwycięstwo Holandii.

Ernest STS KURS 150! wygrana Holandii Zagraj w STS!

Bonus 300 zł za wygraną Holandii lub Austrii

STS przygotował świetną ofertę na pojedynek Holendrów z Austriakami. Jeżeli nie masz jeszcze konta w STS, to możesz skorzystać z promocji i odebrać bonus 300 zł za poprawne wytypowanie zwycięzcy tego meczu. Z oferty skorzystasz rejestrując konto w STS podając kod promocyjny GOAL300. Poniżej wyjaśniam krok po kroku, jak skorzystać z promocji.

Dokonaj rejestracji konta w STS z kodem promocyjnym GOAL300. Wyraź zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Postaw pierwszy po założeniu konta kupon SOLO lub AKO z oferty przedmeczowej zawierający typ na wygraną Holandii lub Austrii we wtorkowym meczu mistrzostw Europy, Minimalna stawka zakładu to 2 zł, Jeżeli Twój kupon okaże się trafiony, to otrzymasz standardową wygraną i dodatkowo bonus 300 zł. W regulaminie promocji znajdziesz pełne informacje na jej temat, w tym zasady obrotu otrzymanym bonusem.

Holandia – Austria, typ kibiców

Euro 2024 – 3. kolejka grupy D Kto wygra?

będzie remis

Austria

Holandia – Austria, ostatnie wyniki

Reprezentacja Holandii zmagania na tegorocznych mistrzostwach Europy rozpoczęła od meczu z Polską. Mimo że Biało-Czerwoni zagrali niezłe spotkanie, to ostatecznie z wygranej 2:1 cieszyła się drużyna Oranje. Podopieczni Ronalda Koemana w kolejnej serii gier zmierzyli się z Francją, gdzie padł bezbramkowy remis. Xavi Simons w tym starciu trafił do siatki, jednak sędzia anulował gola z powodu pozycji spalonej. To oznacza, że Holendrzy mogą pochwalić się czterema oczkami.

Sprawdź:

Natomiast reprezentacja Austrii przed ostatnią kolejką fazy grupowej ma na swoim koncie trzy punkty. Ekipa prowadzona przez Ralfa Rangnicka przegrała 0:1 z Francją, choć podczas tego meczu miała sporego pecha. Austriacy przez większość spotkania bardzo dobrze się bronili, ale Maximilian Woeber skierował piłkę do własnej bramki i dlatego zwycięstwo padło łupem Trójkolorowych. Austria następnie pokonała Polskę 3:1, czego nikomu chyba nie musimy przypominać.

Holandia – Austria, historia i bilans

W całej historii Holendrzy zmierzyli się z Austriakami dwadzieścia razy i w bezpośredniej rywalizacji obu zespołów lepszym bilansem może pochwalić się ekipa Oranje. Reprezentacja Holandii w tym czasie triumfowała bowiem dziesięciokrotnie, Austria odniosła sześć zwycięstw, natomiast remis padł cztery razy. Co ciekawe, te drużyny rywalizowały ze sobą na poprzednich mistrzostwach Europy. Wówczas w meczu fazy grupowej Holandia pokonała Austrię 2:0. Na listę strzelców wpisali się Memphis Depay oraz Denzel Dumfries.

Holandia – Austria, kursy bukmacherskie

To starcie można obstawić u legalnego bukmachera STS. Nieznacznym faworytem wtorkowego spotkania są podopieczni Ronalda Koemana, co nie powinno nikogo dziwić, patrząc na składy i możliwości obu zespołów. Kurs na wygraną Holendrów wynosi około 2.30, a typ na zwycięstwo Austriaków to mniej więcej 3.50. Kurs na remis wynosi natomiast około 3.10.

Warto także zwrócić na specjalną promocję STS – bonus 300 zł za trafiony zakład na wygraną Holandii lub Austrii. Wystarczy postawić 2 zł. Z oferty można skorzystać podając kod GOAL300 podczas rejestracji w STS. Szczegóły tej oferty znajdziesz wyżej.

Holandia Austria 2.30 3.10 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 czerwca 2024 07:48 .

Holandia – Austria, sytuacja kadrowa

Ronald Koeman tego dnia powinien mieć do swojej dyspozycji pełny skład, ponieważ Brian Brobbey doszedł już do siebie po drobnej kontuzji. Przypomnijmy jednak, że na turniej w Niemczech ostatecznie nie pojechali Frenkie de Jong czy Teun Koopmeiners, którzy nabawili się urazów tuż przed startem trwającej imprezy i tym samym wypadli z kadry. Uważać będą musieli Joey Veerman oraz Jerdy Schouten, którzy w przypadku otrzymania drugiej żółtej kartki będą pauzowali w kolejnym spotkaniu.

Jeśli chodzi ekipę prowadzoną przez Ralfa Rangnicka, to Gernot Trauner doznał kontuzji mięśniowej, dlatego jego występ stoi pod znakiem zapytania. Warto dodać, że 32-letni środkowy obrońca zdobył bramkę w rywalizacji z Polską. Jego miejsce na boisku najprawdopodobniej zajmie Kevin Danso, który ostatnio odpoczywał. Na turnieju w Niemczech jako członek sztabu szkoleniowego udał się David Alaba, ale przypomnijmy, iż gwiazda Realu Madryt ma problemy zdrowotne i nie może wybiec na murawę.

Holandia – Austria, przewidywane składy

Wszystko wskazuje na to, że w bramce reprezentacji Holandii zagra Bart Verbruggen, w linii obrony zobaczymy Denzela Fumfriesa, Stefana de Vrija, Virgila van Dijka oraz Nathana Ake, za środek pola odpowiedzialni będą Jerdy Schouten, Xavi Simons i Tijjani Reijnders, natomiast formację ofensywną utworzy trio złożone z Jeremiego Frimponga, Memphisa Depaya, a także Cody’ego Gakpo.

Zobacz:

Jedenastka reprezentacji Austrii ma z kolei wyglądać następująco – między słupkami stanie Patrick Pentz, w defensywie wystąpią Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart oraz Phillipp Mwene, w środku pomocy zagrają Nicolas Seiwald i Patrick Wimmer, trochę wyżej Christoph Baumgartner, Konrad Laimer oraz Marcel Sabitzer, natomiast na szpicy umieszczony zostanie Michael Gregoritsch lub Marko Arnautović, który zagrał od pierwszych minut przeciwko Polsce.

Holandia Ronald Koeman Austria Ralf Rangnick Holandia Ronald Koeman 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Austria Ralf Rangnick Rezerwowi 2 Lutsharel Geertruida 3 Matthijs de Ligt 8 Georginio Wijnaldum 9 Wouter Weghorst 13 Justin Bijlow 15 Micky van de Ven 16 Joey Veerman 17 Daley Blind 18 Donyell Malen 19 Brian Brobbey 20 Ian Maatsen 21 Joshua Zirkzee 23 Mark Flekken 25 Steven Bergwijn 26 Ryan Gravenberch 1 Heinz Lindner 2 Maximilian Wöber 3 Gernot Trauner 7 Marko Arnautovic 8 Alexander Prass 10 Florian Grillitsch 12 Niklas Hedl 14 Leopold Querfeld 17 Florian Kainz 18 Romano Schmid 21 Flavius Daniliuc 22 Matthias Seidl 24 Andreas Weimann 25 Maximilian Entrup 26 Marco Grüll

Holandia – Austria, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Holendrami a Austriakami w ramach grupy D odbędzie się już w najbliższy wtorek, 25 czerwca o godzinie 18:00. To spotkanie oczywiście obejrzysz w otwartej telewizji – na kanale TVP Sport. Wszystkie starcia Euro 2024 możesz zobaczyć także za pośrednictwem internetu – na stronie TVPSPORT.PL lub w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Komentatorami tej potyczki będą Dariusz Szpakowski oraz Grzegorz Mielcarski. Pojedynek Holandia – Austria zostanie rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

