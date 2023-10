Hiszpania – Szkocja: typy, kursy, zapowiedź (12.10.2023)

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Hiszpanii

Hiszpania – Szkocja, typy i przewidywania

Szkoci jak dotąd są rewelacją eliminacji i z kompletem punktów prowadzą w tabeli grupy A. Co więcej, w pięciu meczach stracili tylko jedną bramkę. Hiszpanie przegrali jeden mecz w eliminacjach właśnie ze Szkocją 0:2, a następnie odnieśli trzy wygrane. W czwartkowym meczu są stawiani w roli faworyta i tym razem powinni przerwać wspaniałą serię swojego rywala. Goście jednak mogą pokusić się przynajmniej o zdobycie jednego gola. Dotychczas zdobywali minimum dwa. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Hiszpania – Szkocja, sytuacja kadrowa

W ostatnich dniach Hiszpania straciła Yamala. Piłkarz Barcelony doznał kontuzji biodra, która wykluczyła go z tego meczu. Już wcześniej z powodu urazów z gry wypadli Pedri, Dani Olmo, Marco Asensio czy Jose Gaya. Ryan Jack z Rangers i Kevin Nisbet z Millwall to z kolei nieobecni w drużynie Szkocji.

Hiszpania – Szkocja, ostatnie wyniki

Hiszpania we wrześniowych meczach eliminacyjnych rozbiła Gruzję i Cypr łącznie zdobywając 13 goli i tracąc tylko jednego. W pozostałych dwóch spotkaniach La Roja pokonała Norwegię oraz przegrała ze Szkocją. W czerwcu dzięki wygranym z Włochami i Chorwacją, Hiszpania triumfowała w Lidze Narodów. Szkocja z kolei ma na swoim koncie pięć wygranych z rzędu w el. EURO 2024 kolejno z Cyprem, Hiszpanią, Norwegią, Gruzją i Cyprem. Natomiast w meczu towarzyskim rozegranym 12 września Szkoci przegrali z Anglią 1:3.

Hiszpania – Szkocja, historia

W ostatnim meczu obu drużyn rozegranym 28 marca Szkocja pokonała Hiszpanię 2:0. Wcześniej z kolei w roku 2011 i 2010 dwukrotnie zwyciężali piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego. Natomiast starcia, które odbyły się w roku 2004 i 1988 zakończyły się remisami.

Hiszpania – Szkocja, kursy bukmacherskie

Hiszpania – Szkocja, kto wygra

Hiszpania – Szkocja, przewidywane składy

Hiszpania Luis de la Fuente 4-3-3 Przewidywany skład 5-4-1 Przewidywany skład Szkocja Steve Clarke Hiszpania Luis de la Fuente 4-3-3 Przewidywany skład 5-4-1 Przewidywany skład Szkocja Steve Clarke Rezerwowi ▼ 1 Kepa Arrizabalaga 2 Jesus Navas 4 Pau Francisco Torres 8 Fabian Ruiz 10 Ansu Fati 13 David Raya 15 Bryan Zaragoza 17 Fran García 18 David García 19 Mikel Oyarzabal 21 Ferrán Torres 22 Martín Zubimendi 24 Oihan Sancet John Souttar 5 Greg Taylor 6 Lyndon Dykes 9 Ryan Christie 11 Robby McCrorie 12 Stuart Armstrong 17 Lewis Ferguson 18 Jacob Brown 19 Liam Cooper 20 Alexander Clark 21 Nathan Patterson 22 Kenny McLean 23 Hiszpania Luis de la Fuente 4-3-3 Przewidywany skład 5-4-1 Przewidywany skład Szkocja Steve Clarke Hiszpania Luis de la Fuente 4-3-3 Przewidywany skład 5-4-1 Przewidywany skład Szkocja Steve Clarke Rezerwowi ▼ 1 Kepa Arrizabalaga 2 Jesus Navas 4 Pau Francisco Torres 8 Fabian Ruiz 10 Ansu Fati 13 David Raya 15 Bryan Zaragoza 17 Fran García 18 David García 19 Mikel Oyarzabal 21 Ferrán Torres 22 Martín Zubimendi 24 Oihan Sancet John Souttar 5 Greg Taylor 6 Lyndon Dykes 9 Ryan Christie 11 Robby McCrorie 12 Stuart Armstrong 17 Lewis Ferguson 18 Jacob Brown 19 Liam Cooper 20 Alexander Clark 21 Nathan Patterson 22 Kenny McLean 23

Hiszpania – Szkocja, transmisja meczu

Czwartkowy mecz eliminacji Mistrzostw Europy 2024 pomiędzy Hiszpanią i Szkocją będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Extra. Spotkanie będzie również dostępne online w aplikacji Polsat Box Go dostępnej na urządzenia mobilne oraz Smart TV. Aby obejrzeć ten pojedynek należy wykupić odpowiedni abonament.

