Hiszpania – Andora: typy, kursy, zapowiedź (05.06.2024)

Hiszpania Andora Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 czerwca 2024 16:25 .

Hiszpania – Andora: przewidywania

Przygotowania do Euro 2024 wchodzą w decydującą fazę. Hiszpanie jadą na turniej do Niemiec jako jeden z czołowych zespołów Starego Kontynentu i mają nadzieję na przynajmniej brązowy medal, a kto wie, być może uda im się i sięgnąć po mistrzostwo Europy. Wyzwanie z pewnością jest jednak spore, ale La Furia Roja wielokrotnie w swojej historii pokazywała, że potrafi mu sprostać. Pierwszym rywalem w towarzyskiej rywalizacji przed wyjazdem na turniej będzie potyczka z Andorą, która oczywiście na Euro nie dała rady się zakwalifikować.

Z pewnością czeka nas więc jednostronne starcie, bo Hiszpanie być może potraktują ten mecz lekko z przymrużeniem oka, ale i tak różnica klas pomiędzy oboma zespołami jest aż nadto widoczna. Spodziewam się sporej liczby goli, które będą padać do jednej bramki. Stąd też mój typ: Hiszpania powyżej 3,5 gola w meczu.

STS 1.81 Hiszpania powyżej 4,5 gola Zagraj!

Hiszpania – Andora: ostatnie mecze

Reprezentacja Hiszpanii w marcu rozegrała dwa mecze kontrolne. Była to domowa potyczka z Brazylią oraz Kolumbią. W obu tych spotkaniach gracze Luisa de la Fuente nie dali rady jednak zwyciężyć. Udało się tylko urwać punkt graczom z Brazylii oraz zanotować porażkę 0:1 z Kolumbijczykami. Z kolei wcześniej zaliczyli oni serię ośmiu spotkań ze zwycięstwem z rzędu, pokonując m.in. Chorwację, Włochy oraz Szkocję.

Jeśli chodzi zaś o reprezentację Andory, to ona – klasycznie dla siebie – raczej przegrywa większość spotkań, choć czasami uda się i zremisować. Tak było w marcowym meczu z RPA, który zakończył się wynikiem 1:1. Wcześniej jednak mają oni za sobą serię pięciu porażek z rzędu.

Zobacz również: Terminarz Euro 2024

Hiszpania – Andora: historia

W aktualnej historii tylko raz doszło do starcia tych drużyn. Było to w 2004 roku i również była to potyczka towarzyska. Wówczas Hiszpanie zwyciężyli 4:0 na własnym terenie.

Hiszpania – Andora: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego spotkania zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł. Według analiz wszystkich graczy na rynku, faworytem jest jeden zespół i czyni to wyraźnie, a mówiąc wprost – deklasuje rywala. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują w granicach 1.01. Z kolei podział punktów wyceniany jest pomiędzy 11.0 a 17.30. Wysokie zaś są przewidywania na zespół gości – zazwyczaj stawiając na nich zagramy po kursie 75.00, a nawet 94.00.

Hiszpania – Andora: kto wygra?

Kto wygra mecz? Hiszpania 0% Remis 0% Andora 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Hiszpania

Remis

Andora

Hiszpania – Andora: przewidywane składy

Hiszpania: Simon; Cucurella, Laporte, Le Normand, Carvajal, Rodri, Fabian Ruiz, Nico Williams, Olmo, Yamal, Morata.

Andora: Iker – Alavedra, Emili Garcia, Garcia, San Nicolas – Marc Garcia, Vales, Rebes, Pujol – C. Martinez, A. Sanchez.

Hiszpania – Andora: transmisja

Początek tego meczu już w środę 5 czerwca 2024 roku o godzinie 21:30. Transmisja dostępna będzie na kanale Polsat Sport 2 oraz w Polsat Sport Premium 2. Rywalizację będzie też dostępna w internecie, dzięki usłudze Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

