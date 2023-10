Hellas Verona – SSC Napoli: typy, kursy, zapowiedź (21.10.2023)

IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Matteo Politano

Hellas Werona SSC Napoli

Hellas – Napoli, typy bukmacherskie

SSC Napoli w ramach 9. kolejki zmierzy się na wyjeździe z Hellasem Verona. Mistrz Włoch obecnie zajmuje 5. lokatę w ligowej tabeli, natomiast gospodarze sobotniego pojedynku odległe 16. miejsce. Ja spodziewam się dość jednostronnego pojedynku, w którym przeważać będzie zespół prowadzony przez Rudiego Garcię i to właśnie zdobędą komplet punktów. Mój typ: wygrana Napoli

Hellas – Napoli, ostatnie mecze

Hellas Verona świetnie rozpoczął rozgrywki Serie A, jednak późniejsze wyniki tego zespołu nie powalają na kolana. Pięć ostatnich meczów drużyny Marco Baroniego kończyły się dwoma remisami (0:0 z Bologną i 0:0 z Torino), a także trzy porażki (0:1 z Milanem, 0:1 z Atalantą oraz 1:2 z Frosinone).

Natomiast Napoli nie zaliczy początku sezonu do udanych, ponieważ nie przypomina tego samego zespołu, który pod wodzą Luciano Spallettiego sięgnął po Scudetto. Pięć ostatnich spotkań “Azzurrich”, to dwie wygrane (4:1 z Udinese oraz 4:0 z Lecce), jeden remis (0:0 z Bologną), a także dwie porażki (2:3 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów i 1:3 z Fiorentiną).

Hellas – Napoli, historia

Spotkania między tymi zespołami od kilku sezonów wzbudzają ogromne emocje. W poprzedniej kampanii obie drużyny spotkały się ze sobą dwukrotnie – jesienią Napoli zwyciężyło 5:2, natomiast wiosną był bezbramkowy remis. Wcześniejsze trzy starcia między ekipą z południa Italii a Hellasem kończyły się dwukrotnie remisem i raz zwycięstwem obecnych mistrzów.

Hellas – Napoli, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania jest Napoli, mimo że to za Hellasem Verona będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu trybun. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Azzurrich”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 1.64 – 1.67, podczas gdy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą nawet 5.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Hellas – Napoli, kto wygra?

Hellas – Napoli, przewidywane składy

Hellas Werona Marco Baroni 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Rudi García Hellas Werona Marco Baroni 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Rudi García Rezerwowi ▼ 5 Marco Davide Faraoni 11 Milan Djuric 13 Juan Manuel Cruz 14 Joselito 18 Martin Hongla 20 Riccardo Saponara 22 Alessandro Berardi 25 Suat Serdar 27 Pawel Dawidowicz 34 Simone Perilli 37 Charlys 38 Jackson Tchatchoua 42 Diego Coppola Diego Demme 4 Elif Elmas 7 Nikita Contini 14 Hubert Idasiak 16 Mathí­as Olivera 17 Alessio Zerbin 23 Jesper Lindstrøm 29 Leo Østigard 55 Alessandro Zanoli 59 Gianluca Gaetano 70 Giacomo Raspadori 81 Hellas Werona Marco Baroni 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Rudi García Hellas Werona Marco Baroni 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Rudi García Rezerwowi ▼ 5 Marco Davide Faraoni 11 Milan Djuric 13 Juan Manuel Cruz 14 Joselito 18 Martin Hongla 20 Riccardo Saponara 22 Alessandro Berardi 25 Suat Serdar 27 Pawel Dawidowicz 34 Simone Perilli 37 Charlys 38 Jackson Tchatchoua 42 Diego Coppola Diego Demme 4 Elif Elmas 7 Nikita Contini 14 Hubert Idasiak 16 Mathí­as Olivera 17 Alessio Zerbin 23 Jesper Lindstrøm 29 Leo Østigard 55 Alessandro Zanoli 59 Gianluca Gaetano 70 Giacomo Raspadori 81

Hellas – Napoli, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie Hellasu Verona z Napoli rozpocznie się o godzinie 15:00 i będzie transmitowane na kanale Eleven Sports 1. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

