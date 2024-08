PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin: typy bukmacherskie

Piłkarze Górnika ze stadionu w Zabrzu uczynili miejsce, z którego trudno wywieźć zwycięstwo. Pogoni nie udało się to w minionej kampanii oraz w żadnym z pięciu ostatnich meczów. To sprawia, że zespół Jana Urbana może liczyć na premierowy triumf w bieżących rozgrywkach. Taki scenariusz byłby niespodzianką, ponieważ w oczach bukmacherów faworyt to przyjezdni. Futbol potrafi jednak zaskoczyć. Mój typ: wygrana Górnika Zabrze.

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin: ostatnie wyniki

Można sobie wyobrazić dużo lepszy mecz na inaugurację sezonu niż wyjazd do Lecha Poznań. Górnik nie poradził sobie w Wielkopolsce, gdzie przegrał z miejscowym zespołem 0:2. Kolejkę później zabrzanie punktów szukali na obiekcie Cracovii. Tam dwukrotnie obejmowali prowadzenie z Puszczą Niepołomice, ale finalnie tylko zremisowali 2:2.

Pogoń w nowy sezon weszła z przytupem, ponieważ po pierwszej serii gier była liderem tabeli Ekstraklasy. Szczecinianie ograli 3:0 Koronę Kielce i z optymizmem wybrali się do Lubina. Zagłębie ostudziło jednak apetyty Portowców, którzy wrócili do domów z punktem po remisie 2:2.

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin: historia

W poprzednim sezonie ligowe mecze Górnika z Pogonią nie miały większej historii. Zabrzanie wygrali u siebie 1:0. Identycznie na swoim obiekcie uczyniła ekipa ze Szczecina. Co innego mecz w Pucharze Polski, gdzie gracze Jana Urbana w samej końcówce doprowadzili do dogrywki, by finalnie odpaść z rozgrywek po porażce 1:2.

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów w piątek ze zwycięstwa cieszyć się będzie Pogoń. Kursy na wygraną szczecinian wynoszą około 2.20. Remis został wyceniony od 3.70 do 3.90. Z kolei kurs na wygraną Górnika to około 3.00.

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin: kto wygra?

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin: przewidywane składy

Jan Urban szuka sposobu na pierwsze zwycięstwo w sezonie 2024/2025. Dotychczas jego zawodnicy nie potrafili sięgnąć po komplet punktów, więc możliwe są rotacje w jedenastce Górnika Zabrze. Za pewniaków uchodzą jednak Lukas Podolski, Rafał Janicki, czy Damian Rasak.

Jens Gustafsson nie ma do dyspozycji pełnego składu. Szkoleniowiec Pogoni potwierdził, że w piątek nie wystąpi Adrian Przyborek. Nie wystąpi także Daniel Loncar. Gotowy na 90 minut nie jest zaś Rafał Kurzawa.

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin: transmisja meczu

Spotkanie 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a Pogonią Szczecin będzie transmitowane w telewizji na kanałach Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. Mecz będzie można również śledzić w internecie za pośrednictwem Canal+ Online. Aby skorzystać z tej możliwości, należy wykupić abonament w kwocie 39 zł / mies. przez pierwsze trzy miesiące. Później cena pakietu wyniesie 54 zł / mies.

