Górnik Zabrze – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (02.03.22)

W czwartym pojedynku ćwierćfinału pucharu Polski Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem w Zabrzu. Górnicy ostatni raz tak daleko zaszli w rozgrywkach w sezoni 2018/19. Wówczas musieli jednak uznać wyższość Lechii Gdańsk, która wygrała na Stadionie im. Ernesta Pohla 2:1. W środę gospodarze powalczą o to, by odeprzeć ataki lidera PKO BP Ekstraklasy i awansować do półfinału.

Górnik Zabrze – Lech Poznań, typy na mecz i przewidywania

W meczu ligowym przeciwko Piastowi w drużynie z Zabrza zabrakło Lukasa Podolskiego. Doświadczony napastnik nie zdołał na czas wyleczyć kontuzji, a trener Jan Urban nie chciał ryzykować jego zdrowia i postanowił go nie powoływać. Wiele wskazuje na to, że Poldi będzie mógł zagrać w spotkaniu pucharowym, jednak najprawdopodobniej nie w wyjściowym składzie. Brak Niemca był bardzo zauważalny w trakcie derbów z Piastem – Górnik nie stwarzał zagrożenia w ataku, a w trakcie całego meczu nie oddał nawet jednego celnego strzału.

Zupełnie inne są odczucia odnośnie drużyny z Poznania. Po kilku słabszych meczach Kolejorz rozgromił w meczu wyjazdowym lidera Ekstraklasy – Pogoń Szczecin i wrócił na szczyt tabeli. W starciu z Portowcami funkcjonowało niemal wszystko, a lepszego rezultatu nie mógł sobie raczej wymarzyć trener Skorża. Do Zabrza Lech jedzie zatem jako faworyt do awansu. Nasz typ: Awans Lecha.

Górnik Zabrze – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

Na ten moment wygląda na to, że wszyscy piłkarze Górnika są zdrowi i gotowi do rywalizacji z Lechem. Pozwolenie na grę otrzymał Lukas Podolski, którego brak był odczuwalny w spotkaniu ligowym z Piastem Gliwice.

W barwach Lecha zabraknie kontuzjowanego od dłuższego czasu Tomasza Jodłowca. Nieznany jest na ten moment stan zdrowia Miguelito, który ostatnio także nie był w pełni zdrowy.

Górnik Zabrze – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Staropolskie przysłowie mówi, że “każdy orze jak może” i trafnie odzwierciedla ono wyniki osiągane przez Górnika. Mając obok Lechii Gdańsk najwęższą kadrę w PKO BP Ekstraklasie, drużyna z Zabrza osiąga naprawdę przyzwoite rezultaty. W rundzie jesiennej podopieczni Jana Urbana sprawili wiele niespodzianek i dzięki temu w głównej mierze zajmują bardzo wysokie, szóste miejsce w lidze. Drużyna w ostatnim czasie obniżyła nieco loty, a remis z Rakowem, czy wygraną 2:1 w Mielcu traktować należy jako wyjątkowo szczęśliwe rezultaty. W oczy rzuca się przeciętna w ostatnim czasie gra w ofensywie, która bez Podolskiego nie funkcjonuje.

Lech podniósł swoje notowania wysoką wygraną w Szczecinie. Wcześniejsza porażka w Gdańsku była jedynie wynikiem splotu nieszczęśliwych okoliczności – Kolejorz dominował w meczu, a w samej końcówce dość pechowo stracił bramkę i w rezultacie przegrał. Mecze z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza i Cracovią pokazały jednak ogromny potencjał ofensywny drużyny.

Górnik Zabrze – Lech Poznań, historia

Dwa poprzednie starcia w tym sezonie w ramach rozgrywek PKO BP Ekstraklasy wygrywał Lech – odpowiednio 3:1 na wyjeździe i 2:1 w Poznaniu. W obu tych meczach wyraźnie dominowali piłkarze Skorży, jednak Górnik nie pozostawał bierny i stać było go na strzelenie bramki w obu przypadkach.

Górnik ostatni raz wygrał w marcu 2019 roku. Od tamtej pory Trójkolorowi nie byli w stanie pokonać Lecha w sześciu kolejnych spotkaniach. Ich bilans w tym czasie to cztery porażki i dwa remisy.

Górnik Zabrze – Lech Poznań, kursy

Górnik Zabrze – Lech Poznań, przewidywane składy

Górnik Zabrze: Sandomierski – Wiśniewski, Janicki, Szymański – Pawłowski, Kubica, Manneh, Janza – Dadok, Cholewiak, Podolski

Lech Poznań: Bednarek – Douglas, Salamon, Milić, Czerwiński – Pedro Tiba, Murawski – Kamiński, Ramirez, Skóraś – Kownacki

Górnik Zabrze – Lech Poznań, transmisja

Początek meczu zaplanowany jest na 2 marca o godzinie 18:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsatu Sport.

