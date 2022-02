Górnik Łęczna – Śląsk Wrocław: typy, kursy, zapowiedź (11.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Mączyński

Górnik Łęczna – Śląsk Wrocław to spotkanie w 21. kolejce PKO Ekstraklasy. Ten mecz rozpocznie tę serię gier. Czy beniaminek będzie w stanie wygrać u siebie? Zapraszamy wszystkich czytelników do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania. Możecie w niej znaleźć między innymi przewidywane składy, nasze typy, czy kursy bukmacherskie.



Górnik Łęczna PKO Ekstraklasa

11/02/2022 18:00

Stadion GKS Górnik Łęczna (Łęczna)

Śląsk Wrocław

Górnik Łęczna – Śląsk Wrocław, typy na mecz i przewidywania

Stawiamy, że gospodarze pokonają rywali z Wrocławia. Beniaminek nieźle zaprezentował się w pierwszym spotkaniu po przerwie zimowej. Gracze Kamila Kieresia finalnie zremisowali z Wartą Poznań 1:1. Gospodarze nie zaznali goryczy porażki od 27 listopada. Natomiast goście cały czas są w kiepskiej formie. Przerwa zimowa nie pomogła, ponieważ Śląsk Wrocław przegrał z Lechią Gdańsk 0:2.

Górnik Łęczna – Śląsk Wrocław, sytuacja kadrowa

W szeregach Śląska Wrocław jest dwóch kontuzjowanych graczy. Chodzi o Marka Tamasa i Konrada Poprawę.

Górnik Łęczna – Śląsk Wrocław, ostatnie wyniki

Beniaminek w trzech poprzednich meczach przed przerwą zimową zanotował same zwycięstwa. Zawodnicy Górnika Łęczna byli blisko kolejnej wygranej. W poprzednią niedzielę piłkarze Kamila Kieresia prowadzili do doliczonego czasu gry z Wartą Poznań. Mecz zakończył się jednak remisem 1:1, ponieważ do wyrównania doprowadził bramkarz rywali Adrian Lis. Gospodarze w czterech poprzednich meczach zdobyli łącznie dziesięć punktów.

Zobacz także: Tabela PKO Ekstraklasy

Piłkarze Śląska Wrocław cały czas są w bardzo słabej formie. Potwierdziła to poprzednia ligowa kolejka. Gracze Śląska Wrocław rywalizowali w spotkaniu wyjazdowym z Lechią Gdańsk. Rywale wygrali dwoma bramkami 2:0. Dla Śląska Wrocław to już czwarta kolejna ligowa porażka.

Górnik Łęczna – Śląsk Wrocław, historia

Spotkanie tych drużyn z rundy jesiennej nie dostarczyło zbyt wielu emocji. Potyczka we Wrocławiu zakończyła się bowiem bezbramkowym remisem. Górnik Łęczna w trzech poprzednich meczach u siebie z tymi przeciwnikami nie zanotował ani jednej wygranej. Czy ta sytuacja zmieni się po najbliższej kolejce?

Górnik Łęczna – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytami do wygranej są piłkarze gospodarzy. Kursy są bardzo wyrównane.

Górnik Łęczna – Śląsk Wrocław, przewidywane składy

Górnik Łęczna: Gostomski – Rymaniak, Szcześniak, Leandro – Dziwniel, Serrano, Gol, Goliński – Gąska – Eyenga-Lokilo, Śpiączka

Śląsk Wrocław: Szromnik – Bejger, Golla, Verdasca – Janasik, Lewkot, Schwarz, Stiglec – Pich, Jastrzembski – Piasecki

Górnik Łęczna – Śląsk Wrocław, transmisja meczu

Ten mecz będzie transmitowany “na żywo” przez CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport oraz nSport+. Początek piątkowej potyczki zaplanowano zaś na 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.