GKS Katowice – Odra Opole: typy, kursy, zapowiedź (13.04.2024)

GKS Katowice – Odra Opole: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Niebiesko-Czerwoni wrócą do walki o przepustką do baraży? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji przy Bukowej już w najbliższą sobotę, 13 kwietnia o godzinie 15:00.