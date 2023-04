Fulham – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (30.04.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Fulham – Manchester City, typy i przewidywania

Fulham opadł już mocno z sił w rundzie wiosennej, jednak w pierwszej połowie sezonu wypracował sobie tak dużą przewagę nad zespołami z dołu tabeli, że o spadek drżeć nie musi. Dość powiedzieć, że spośród beniaminków radzi sobie zdecydowanie najlepiej. W tym sezonie The Cottagers sprawili już problemy Manchesterowi City, który wygrał tylko 2:1. Obywatele przystąpią do niedzielnego meczu jednak będąc w zupełnie innym momencie i formie, aniżeli w 15. kolejce Premier League. The Citizens są na najlepszej drodze do przegonienia na ostatniej prostej Arsenalu i sięgnięciu po kolejne mistrzostwo Anglii. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Fulham – Manchester City, ostatnie wyniki

Manchester City praktycznie nie przegrywa meczów i może pochwalić się znakomitymi statystykami. The Citizens w ostatnich meczach zremisowali jedynie z Bayernem Monachium. Oprócz tego wygrali każde spotkanie od 22 lutego.

Fulham w ostatnich tygodniach przegrał kilka spotkań, choć udało mu się również odnosić zwycięstwa. Po porażkach z Bournemouth i West Hamem The Cottagers pokonali kolejno Everton i Leeds. W poprzedniej kolejce przegrali jednak z Aston Villą 0:1.

Fulham – Manchester City, sytuacja kadrowa

Wciąż zawieszony jest Aleksandar Mitrovic, przez co Fulham zmuszony jest radzić sobie bez swojego najlepszego strzelca. Uraz wykluczył z gry również Layvina Kurzawę. Niepewny jest stan zdrowia Williana i Harry’ego Wilsona.

Pep Guardiola w rywalizacji z Fulham nie będzie mógł skorzystać jedynie ze zmagającego się z urazem Nathana Ake. Oprócz tego wszyscy pozostali zawodnicy są do dyspozycji Hiszpana.

Fulham – Manchester City, historia

Statystyki dla Fulham są bezlitosne. Zespół z Londynu przegrał 13 kolejnych meczów z Manchesterem City. Obywatele regularnie ich ogrywają, choć w rundzie jesiennej nie było to dla nich łatwe spotkanie.

Fulham – Manchester City, kursy bukmacherskie

Ogromna jest dysproporcja w kursach na oba zespoły. Typ na wygraną Fulham to aż 12.00, podczas gdy typ na Manchester City to zaledwie 1.25. Remis natomiast jest wyceniany na ok. 6.60. Obstawiając ten mecz, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Fulham – Manchester City, kto wygra

Fulham – Manchester City, przewidywane składy

Fulham: Leno – Tete, Adarabioyo, Ream, Robinson – Reed, Palhinha, Wilson, Pereira, Solomon – James

Manchester City: Ederson – Walker, Stones, Dias, Akanji – Gundogan, Rodri, De Bruyne – Mahrez, Haaland, Grealish

Fulham – Manchester City, transmisja

Spotkania Fulham z Manchesterem City nie obejrzycie w polskiej telewizji. Transmisja dostępna będzie jedynie na platformie Viaplay. Początek meczu w niedzielę 30 kwietnia o godzinie 15:00

