Francja – Szkocja: typy, kursy, zapowiedź (17.10.2023)

Francja - Szkocja, typy na mecz towarzyski. Po pokonaniu Holendrów Trójkolorowi sprawdzą się w spotkaniu kontrolnym. Didier Deschamps najprawdopodobniej pośle do boju kilku rezerwowych. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Richard Wareham Na zdjęciu: Reprezentacja Francji

Francja – Szkocja, typy i przewidywania

Reprezentacja Francji zwycięstwem nad Holandią wywalczyła sobie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Teraz selekcjoner Didier Deschamps może skupić się na kompletowaniu całej kadry, która weźmie udział w prestiżowym turnieju. We wtorek Trójkolorowi rozegrają mecz towarzyski ze Szkocją. To dobra okazja, aby posłać na murawę głównie rezerwowych.

Wyników Szkotów w ostatnich miesiącach również budzą podziw. Choć dopiero co zaliczyli porażkę z Hiszpanią, ogólny odbiór ich dyspozycji jest bardzo pozytywny. Reprezentacja Szkocji z pewnością będzie chciała z dobrej strony pokazać się w starciu z jedną z najlepszych drużyn w Europie. Biorąc pod uwagę potencjał ofensywny Trójkolorowych, można spodziewać się konkretnej strzelaniny. Mój typ – powyżej 2,5 gola.

Francja – Szkocja, ostatnie wyniki

Kilka dni temu reprezentacja Francji pokonała na wyjeździe Holandię 2-1, umacniając się na pierwszym miejscu w swojej grupie eliminacyjnej. Od zakończenia mistrzostw świata w Katarze Trójkolorowi rozegrali siedem spotkań, przegrywając tylko towarzysko z Niemcami (1-2).

Szkoci w swojej grupie eliminacyjnej punktują zaskakująco dobrze. Choć kilka dni temu przydarzyła się im pierwsza porażka, wciąż mają tyle samo “oczek”, co liderująca w grupie Hiszpania. To właśnie z nią wyspiarze przegrali w miniony czwartek, tracąc dwa gole i nie strzelając ani razu.

Francja – Szkocja, historia

Po raz ostatni Francja mierzyła się ze Szkocją towarzysko w 2016 roku. Wówczas Trójkolorowi wygrali 3-0 po bramkach Oliviera Girouda i Laurenta Koscielnego. O stawkę te ekipy zagrały natomiast w 2007 roku. Miało to wówczas miejsce w eliminacjach do Mistrzostw Europy, a Szkoci pokonali na wyjeździe Francuzów 1-0.

Francja – Szkocja, kursy bukmacherskie

Francja jest uznawana za wyraźnego faworyta wtorkowej rywalizacji. Kurs na wygraną Trójkolorowych wynosi 1.28. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Szkotów jest to nawet aż 11.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny “GOAL”.

Francja – Szkocja, przewidywane składy

Francja: Samba, Gusto, Pavard, Todibo, Hernandez, Camavinga, Fofana, Dembele, Griezmann, Coman, Giroud

Szkocja: Gunn, McKenna, Hendry, Porteous, Patterson, McTominay, Gilmour, Hickey, McGinn, Adams, Armstrong

Francja – Szkocja, kto wygra?

Francja – Szkocja, transmisja meczu

Wtorkowy mecz towarzyski pomiędzy Francją a Szkocją rozpocznie się o godzinie 21. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna w polskiej telewizji na Polsat Sport Premium 2.

