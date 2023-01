US Cremonese – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (28.01.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

US Cremonese – Inter Mediolan to drugie sobotnie spotkanie w ramach 20. kolejki Serie A. Zdecydowanym faworytem w tym starciu są wicemistrzowie Serie A. W każdym razie gospodarze nie zamierzają tanio sprzedać skóry, chcąc wykorzystać atut własnego boiska. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Stadio Giovanni Zini Serie A Cremonese Inter Mediolan 6.80 4.60 1.52 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 stycznia 2023 23:49 .

US Cremonese – Inter Mediolan, typy na mecz i przewidywania

Podopieczni Simone Inzaghiego powinni uniknąć wpadki na Stadio Giovanni Zini. Chociaż mając na uwadze to, że ligowy outsider ostatnio regularnie zdobywał bramki, to zachęcająco wygląda kurs na to, że obie ekipy strzelą gola w sobotni wieczór. Jednocześnie spodziewamy się, że w starciu Cremonese z Interem górą będą goście. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Superbet 1,86 obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę Superbet

US Cremonese – Inter Mediolan, sytuacja kadrowa

Charles Pickel, Christian Acella i Cyriel Dessers to trzech zawodników, z których nie będzie mógł skorzystać szkoleniowiec gospodarzy. W ekipie z Mediolanu zabraknie natomiast takich graczy jak: Milan Skriniar, Nicolo Barella, Marcelo Brozović i Samir Handanović.

US Cremonese – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Ekipa Davide Ballardiniego w tej kampanii jest wciąż jedyną, która nie zaznała smaku zwycięstwa. Jak dotąd w dziewiętnastu meczach Cremonese zaliczyło osiem remisów i jedenaście porażek. W ostatniej kolejce podzieliło się punktami z Bolognią (1:1).

Obecni wicemistrzowie Włoch są natomiast zespołem, który ostatnio niespodziewanie musiał uznać wyższość Empoli. Inter ogólnie jednak w ostatnich sześciu spotkaniach zaliczył cztery zwycięstwa, remis i porażkę.

US Cremonese – Inter Mediolan, historia

W każdym z czterech ostatnich meczów między obiema ekipami za każdym razie góra byli mediolańczycy. Inter w ostatnim starciu z Cremonese wygrał różnicą dwóch goli (3:1).

US Cremonese – Inter Mediolan, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Davide Ballardiniego w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 6,00. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

US Cremonese – Inter Mediolan, przewidywane składy

Cremonese: Carnesecchi – Ferrari, Chiriches, Vasquez, Sernicola, Castagnetti, Meite, Valeri, Benassi, Ciofani, Okereke

Inter: Onana – D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni, Darmian, Calhanoglu, Asllani, Mychitarian, Dimarco, Lautaro, Dzeko.

US Cremonese – Inter Mediolan, transmisja meczu

Konfrontacja Cremonese – Inter będzie tradycyjnie do obejrzenia w telewizji. Rywalizację będzie można śledzić na antenie Eleven Sports 1. Mecz skomentują Julian Kowalski i Marcin Nowomiejski. Dobrą informacją jest to, że spotkanie można także zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Zarejestruj się w Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.