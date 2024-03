IMAGO/PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Mariusz Lewandowski

Bruk-Bet Termalica – Wisła Płock, typy i przewidywania

W tej serii gier do Niecieczy przyjedzie Wisła, czyli zespół, który znajdowałby się tuż nad strefą spadkową, gdyby pod uwagę była brana tabela tylko za mecze wyjazdowe. Termalica nie zachwyca formą u siebie, ale moim zdaniem to wciąż faworyt sobotniej konfrontacji. Mój typ: wygrana Termaliki.

Bruk-Bet Termalica – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Termalica nie weszła dobrze w ten rok. Zespół ten tylko zremisował z Chrobrym Głogów. Jeszcze trudniej było ostatnio w przegranym 0:1 meczu z Motorem Lublin. Trzykrotnie w 2024 roku zaprezentowała się Wisła. Drużyna ta na początku zremisowała z Resovią. Później musiała uznać wyższość Lechii Gdańsk, ale ostatnio płocczanie ograli GKS Katowice.

Bruk-Bet Termalica – Wisła Płock, historia

Pierwszy mecz tych drużyn w tym sezonie był emocjonujący. Termalica prowadziła 1:0, ale po przerwie dała sobie strzelić trzy gole i finalnie przegrała w Płocku 1:3.

Bruk-Bet Termalica – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną ekipy z Niecieczy wynosi około 2.09, a typ na zwycięstwo Wisły to mniej więcej 3.35. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. To starcie można obstawić w ComeOn. Z naszym kodem bonusowym do ComeOn – GOAL – będziesz mógł postawić zakład bez ryzyka na to spotkanie.

Bruk-Bet Termalica – Wisła Płock, kto wygra?

Bruk-Bet Termalica – Wisła Płock, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Polsat Box Go. Początek meczu już w najbliższą sobotę, 2 marca o godzinie 15:00.

