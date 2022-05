Brighton – West Ham United: typy, kursy, zapowiedź (22.05.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Kurt Zouma z WHU

Brighton – West Ham United to jeden z niedzielnych meczów ostatniej kolejki Premier League. Drużyna Łukasza Fabiańskiego walczy jeszcze o to, by na finiszu rozgrywek wyprzedzić w tabeli Manchester United. W zapowiedzi znajdziecie sytuację kadrową, statystyki i kursy bukmacherów.

The American Express Community Stadium Premier League Brighton West Ham 2.40 3.60 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2022 14:12 .

Brighton – West Ham United, typy i przewidywania

Mecz ten nie ma wyraźnego faworyta. Za gospodarzami przemawia własne boisko i fakt, że w trzech ostatnich pojedynkach u siebie nie przegrali ani razu – nawet z wyżej notowanymi rywalami. Nie należy jednak zapominać też o potencjale Młotów z Londynu. Podopieczni Davida Moyesa pokazali się przed kilkoma dniami ze znakomitej strony przeciwko samemu liderowi tabeli. Spodziewamy się, że w niedzielę będziemy świadkami zaciętego starcia. Nasz typ: podział punktów.

Brighton – West Ham United, sytuacja kadrowa

Oba zespoły nie mają nowych zmartwień kadrowych. Poza kadrą Brighton pozostają Jeremy Sermiento i Jakub Moder. Oznacza to, że na boisku zobaczymy w niedzielę tylko jednego naszego rodaka, czyli Łukasza Fabiańskiego. Jeśli chodzi o Młoty, uraz wyklucza z gry Angelo Ogbonnę.

Brighton – West Ham United, ostatnie wyniki

Drużyna ze stolicy Anglii kończy sezon z niedosytem. West Ham United nie zdołał dojść do finału Europa League, żegnając się z rozgrywkami na półfinale. Także jeśli chodzi o Premier League apetyty były nieco większe. Młoty zajmują siódmą lokatę ze stratą dwóch punktów do Manchesteru United. Mając więc jeszcze matematyczne szanse na awans o jedną pozycję.

Kilka dni temu zespół Łukasza Fabiańskiego pokazał się z dobrej strony i odebrał dwa punkty walczącemu o tytuł Manchesterowi City (2:2). Teraz, w ostatnią niedzielę sezonu, West Ham wybierze się na boisku dziesiątego Brighton and Howe Albion.

Gospodarze mają dobrą passę, bo nie przegrali żadnego z czterech ostatnich meczów. Na początku maja zachwycili całą piłkarską Anglię rozbijając 4:0 Manchester United. Wcześniej piłkarze Grahama Pottera potrafili też wygrać wysoko w Wolverhampton (3:0).

Niestety mecz ten nie będzie pojedynkiem dwóch polskich zawodników, a na boisku zobaczymy tylko wspomnianego Fabiańskiego. Jakub Moder wypadł bowiem z kadry gospodarzy z powodu kontuzji.

Brighton – West Ham United, historia

Niezwykle ciekawy jest fakt, że w sześciu poprzednich meczach obu ekip za każdym razem padał remis. Po raz ostatni zespoły te rywalizowały ze sobą na początku grudnia. Wówczas strzeliły po jednym golu. Zwycięzca w rywalizacji Brighton – West Ham United wyłoniony został ostatnim razem w 2018 roku. Zespół z południowego wybrzeża Anglii wygrał wtedy 1:0.

Brighton – West Ham United, kursy bukmacherskie

Brighton – West Ham United, przewidywane składy

Brighton: Sanchez – Cucurella, Dunk, Veltman – March, Bissouma, Caicedo, Trossard – Gross, Allister – Welbeck

WHU: Fabiański – Cresswell, Zouma, Dawson, Coufal – Rice, Soucek – Lanzini, Bowen, Fornals – Antonio

Brighton – West Ham United, transmisja meczu

Wszystkie spotkania ostatniej, 38. kolejki angielskiej ekstraklasy rozpoczną się w niedzielę o 17:00 czasu polskiego. Pojedynek ten będzie można śledzić w ramach Multi Premier League na antenie Canal + Sport i na Canal + Online.

