PressFocus Na zdjęciu: Liverpool FC

Mecz Brighton – Liverpool w 20. kolejce Premier League zostanie rozegrany w sobotę 14 stycznia. Początek o godzinie 16:00. Najlepsze kursy bukmacherskie oraz typy na ten mecz znajdziecie w naszej zapowiedzi. Prezentujemy przewidywane składy, a także sytuację kadrową, porównujemy poprzednie mecze bezpośrednie, a także formę obu zespołów.

The American Express Community Stadium Premier League Brighton Liverpool FC 3.25 3.80 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 stycznia 2023 16:02 .

Brighton – Liverpool: typy i przewidywania

Nie tak miała wyglądać sytuacja Liverpoolu, prawie na półmetku sezonu. The Reds mieli znowu walczyć o podium, być jednym z kandydatów do tytułu, a tymczasem po 17 meczach zajmują 7. miejsce w tabeli Premier League i mają siedem punktów straty do Manchesteru United, który jest na czwartej pozycji, gwarantującej udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Brighton and Hove Albion prezentuje się niewiele gorzej od piłkarzy Juergena Kloppa. Mewy mają tylko punkt straty do Liverpoolu i plasują się o lokatę niżej od sobotniego rywala. Grają odważny futbol, zdobywają sporo bramek, podobnie jak The Reds, a co za tym idzie, możemy spodziewać się otwartego meczu i atrakcyjnego widowiska. Typ na to, że obie drużyny strzelą gola w tym meczu wydaje się być pewniakiem. Kurs w STS na takie zdarzenie wynosi 1.52.

Liverpool wygrał cztery z ostatnich pięciu wyjazdowych meczów przeciwko Brighton, a kurs na wygraną gości w najbliższym spotkaniu wynosi 2.06. My podpowiadamy połączenie tych dwóch zdarzeń, z czego wychodzi naprawdę atrakcyjny kurs w STS – 3.40. Nasz typ na mecz Brighton – Liverpool to Liverpool wygra mecz + obie drużyny strzelą gola.

STS 3.40 Liverpool wygra mecz i BTTS – TAK Zagraj!

Brighton – Liverpool: sytuacja kadrowa

Drużyna gospodarzy do meczu z Liverpoolem kolejny raz przystąpi bez kontuzjowanego Jakuba Modera. Polak ciągle nie wrócił do pełni sprawności po kontuzji kolana i opuści jeszcze kilka meczów, choć na pewno cieszy, że zaczął niedawno trenować na boisku. Optymistyczną wiadomością dla trenera Roberto De Zerbiego jest to, że w Pucharze Anglii zagrał ostatnio Danny Welbeck, który wcześniej opuścił kilka spotkań z powodu kontuzji. Na sobotę będzie na pewno jedną z opcji do gry w ataku.

Juergen Klopp kolejny raz nie będzie mógł skorzystać z wielu ofensywnych zawodników. Od dłuższego czasu kontuzje leczą: Luis Diaz, Diogo Jota i Roberto Firmino. Oprócz nich ciągle poza grą są Arthur czy James Milner. Na szczęście uraz Jordana Hendersona nie okazał się groźny i po pauzie w spotkaniu z Brentfordem grał w Pucharze Anglii przeciwko Wolves.

Brighton – Liverpool: ostatnie wyniki

Liverpool miał świetny powrót do gry po mundialu i zamknął 2022 rok dwoma zwycięstwami. Niestety, 2023 zaczął kiepsko, przegrywając 1:3 z Brentfordem. Wydawało się, że The Reds złapali już odpowiedni rytm i za chwilę zobaczymy ich w ścisłej czołówce ligi, ale ostatni mecz pokazał, że jest to mocno niestabilny zespół w tym sezonie.

Brighton potrafi wygrać efektownie z Chelsea (4:1), a potem przegrać u siebie z Aston Villą (1:2). Mewy grają jednak z polotem, odważnie, zdobywają dużo goli i na ich mecze patrzy się z wielką radością. Piłkarze De Zerbiego strzelają średnio blisko dwa gole na mecz, ostatnio bez bramki kończyli mecz 18 października (0:0 z Nottingham Forest).

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź i skorzystaj! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Brighton – Liverpool: historia

W tym sezonie obie drużyny spotkały się ze sobą już na Anfield Road. Wtedy po efektownej wymianie mecz zakończył się remisem 3:3, choć goście najpierw prowadzili 2:0, a potem przegrywali 2:3. W poprzednim sezonie Liverpool podzielił się punktami z Mewami na swoim terenie (2:2), ale wygrał na wyjeździe 2:0. Z ostatnich pięciu wyjazdowych meczów przeciwko Brighton The Reds czterokrotnie wracali zwycięscy.

W erze Premier League Brighton nigdy nie wygrało z Liverpoolem na własnym stadionie. W 11 dotychczasowych meczach zdołało pokonać The Reds zaledwie raz, ale na wyjeździe.

Brighton – Liverpool: kursy bukmacherskie

Faworytem tego meczu według bukmacherów, mimo wielu osłabień w formacji ofensywnej, jest Liverpool. Kurs na zwycięstwo gości wynosi ok, 2.05 – 2.13. Z kolei na wygraną gospodarzy oscyluje w granicach 3.30 – 3.55. Kursy na remis wahają się od 3.6 do 3.9.

Brighton – Liverpool: przewidywane składy

Brighton: Sanchez – Estupinian, Colwill, Dunk, Lamptey – Gross, Caicedo, Mitoma, Mac Allister, March – Ferguson.

Liverpool: Alisson – Robertson, van Dijk, Konate, Alexander-Arnold – Thiago, Fabinho, Keita, Oxlade-Chamberlain, Salah – Nunez.

Brighton – Liverpool: transmisja

Mecz Brighton – Liverpool będzie można obejrzeć w telewizji i internecie. Spotkanie będzie transmitowane przez Viaplay, a także przez CANAL+ Sport. Transmisja spotkania będzie również dostępna w serwisach internetowych i aplikacjach tych stacji.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.