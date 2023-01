Brentford – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (02.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Brentford – Liverpool: typy i kursy na mecz Premier League. O czwarte z rzędu ligowe zwycięstwo zagrają w poniedziałkowy wieczór The Reds, których czeka jednak niełatwe zadanie. Zagrają na terenie bardzo dobrze spisującego się w ostatnim czasie Brentfordu.

Brentford – Liverpool, typy i przewidywania

Liverpool, aby myśleć o występach w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, nie może sobie pozwolić na stratę punktów w takich meczach jak ten poniedziałkowy. The Reds przystąpią do tego meczu w roli zdecydowanego faworyta. Jeżeli zagrają na podobnym poziomie, jak w dwóch ostatnich ligowych pojedynkach, to nie powinni mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa. My w tym meczu nie spodziewamy się niespodzianki i stawiamy na wygraną gości. Nasz typ: wygrana Liverpoolu

Brentford – Liverpool, sytuacja kadrowa

Gospodarze do poniedziałkowego spotkania przystąpią bez kilku kontuzjowanych zawodników. Na murawie zabraknie Kristoffera Ajera, Shandona Baptiste’a i Aarona Hickey’a. Gotowy do gry powinien być natomiast Toney, który narzekał na problemy zdrowotne po meczu West Hamem.

The Reds będą musieli sobie poradzić bez Arthura, Diogo Joty, Luisa Diaza i Curtisa Jones, a pod znakiem zapytania stoją występy Harvey’a Elliotta i Andrew Robertsona. Szanse na powrót do gry mają natomiast James Milner i Roberto Firmino

Brentford – Liverpool, ostatnie wyniki

Brentford w dwóch spotkaniach po powrocie do gry po mundialowej przerwie zdobył cztery punkty. Najpierw sprawił niespodziankę remisując 2:2 z Tottenhamem Hotspur, a w ostatnim meczu w 2022 roku pewnie 2:0 pokonał na wyjeździe West Ham United. W efekcie są niepokonani w Premier League od pięciu meczów, co jest najlepszym wynikiem w historii klubu.

Liverpool po mistrzostwach świata w Katarze zdążył rozegrać już trzy spotkania. Rywalizację rozpoczął od pucharowego pojedynku w ramach Carabao Cup z Manchesterem City. Po emocjonującym meczu musiał uznać wyższość rywali, którzy wygrali 3:2. W dwóch ligowych meczach The Reds zapisali już jednak na swoje konto komplet sześciu punktów. Najpierw na wyjeździe ograli 3:1 Aston Villę, a następnie uporali się u siebie 2:1 z Leicester City.

Brentford – Liverpool, historia

Na boiskach Premier League obie drużyny mierzyły się dotychczas dwa razy. Pierwsze spotkanie w poprzednim sezonie, w którym Brentford wystąpił w roli gospodarza, zakończyło się remisem 3:3. Na Anfield Road obeszło się już bez niespodzianki i Liverpool wygrał pewnie 3:0.

Brentford – Liverpool, kursy bukmacherskie

Brentford – Liverpool, przewidywane składy

Brentford: Raya – Zanka, Mee, Pinnock – Roerslev, Dasilva, Jensen, Norgaard, Henry – Mbeumo, Wissa

Liverpool: Alisson -Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas – Thiago, Fabinho, Keita – Salah, Nunez, Carvalho

Brentford – Liverpool, transmisja meczu

Poniedziałkowe spotkanie pomiędzy Brentfordem i Livepoolem rozpocznie się o godzinie 18:30. Transmisja meczu będzie prowadzona na platformie streamingowej Viaplay oraz na kanale CANAL+ Sport.

Mecz obejrzymy także za pośrednictwem internetu. Umożliwia to między innymi usługa CANAL+ online. Za pakiet obejmujący wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacimy tylko 64 złotych miesięcznie. Z oferty. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

