Borussia Moenchengladbach – Bayern: typy, kursy, zapowiedź (18.02.2023)

Borussia Moenchengladbach – Bayern: typy i kursy na mecz Bundesligi. Po zwycięstwie nad PSG w Lidze Mistrzów Bawarczycy wracają do rywalizacji ligowej. Ich sobotnim rywalem będzie odradzająca się powoli Borussia Moenchengladbach.

Borussia Moenchengladbach – Bayern, typy i przewidywania

Nie najlepiej układa się ten sezon dla Borussii Moenchengladbach. Zespół wygrał tylko jeden z ostatnich pięciu spotkań, co jest wyjątkowo słabym bilansem, biorąc pod uwagę jakość jego kadry. Źrebaki w ostatniej kolejce przegrały aż 1:4 ze słabiutką Herthą, co kibice przyjęli wyjątkowo ciężko. Fatalnie wygląda zwłaszcza defensywa, która popełnia mnóstwo błędów i w efekcie tego Borussia po 20. kolejkach ma na koncie już 33 stracone bramki. To aspekt, który zdecydowanie powinien zostać poprawiony.

Spore trudności Bayernowi Monachium sprawili piłkarze PSG. Ostatecznie dość szczęśliwie Bawarczykom udało się wygrać 1:0, dzięki czemu do rewanżu przystąpią ze względnym komfortem. A Julian Nagelsmann zdaje sobie sprawę, że nie wolno im zaniedbać rozgrywek ligowych. Przewaga Die Roten nad Unionem Berlin wynosi zaledwie punkt, a za plecami z trzema oczkami straty czai się również Borussia Dortmund. Bayern ma wiele jakości w ataku, jednak często ma problemy z ich finalizacją. Jeśli uda się poprawić skuteczność, najbliższy rywal ligowy nie powinien im sprawić problemów. Nasz typ: Powyżej 3.5 gola.

Borussia Moenchengladbach – Bayern, ostatnie wyniki

Kiepsko wyglądała Borussia Moenchengladbach w ostatnich meczach. Nie dość, że zlała ją wręcz Hertha Berlin, to porażkami zakończyły się również spotkania Augsburgiem i Bayerem Leverkusen. Wygrać udało im się tylko ze słabiutkim w tym sezonie Hoffenheim. Za kiepski rezultat należy też uznać bezbramkowy remis z Schalke.

Po gorszym okresie Bayernu nie ma już niemal śladu. Bawarczycy wygrali cztery kolejne spotkania, a ich wyniki robią wrażenie. Wysokie zwycięstwa z Mainz, Wolfsburgiem i Bochum, a do tego 1:0 na Parc des Princes z Paris-Saint Germain.

Borussia Moenchengladbach – Bayern, sytuacja kadrowa

W najbliższym spotkaniu gospodarze nie będą mogli liczyć na Marcusa Thurama, co jest fatalną wiadomością. Francuz jest jednym z najważniejszych zawodników Źrebaków. Oprócz niego z powodu kontuzji wypadł z kadry Joe Scally.

Sporo jest braków również po stronie Bayernu Monachium. Wciąż kontuzjowani pozostają Lucas Hernandez, Sadio Mane, Manuel Neuer i Noussair Mazraoui. Oprócz tego niepewny jest też występ Comana i Wannera, którzy skarżyli się na dolegliwości.

Borussia Moenchengladbach – Bayern, historia

Borussia to zespół, z którym Bayernowi gra się bardzo ciężko. Dość powiedzieć, że Źrebaki nie przegrały żadnego z pięciu poprzednich meczów z Die Roten. W tym sezonie udało im się zremisować w Monachium 1:1. Wcześniej aż trzy razy wygrali z ekipą Bawarczyków. Ostatni raz Bayern wygrał z nimi w maju 2021 roku.

Borussia Moenchengladbach – Bayern, kursy bukmacherskie

Mimo wyjątkowo niekorzystnego bilansu z tym rywalem to Bayern Monachium w oczach bukmacherów jest wyraźnym faworytem sobotniego meczu. Kurs na wygraną Bawarczyków wynosi ok. 1.40, podczas gdy typ na Borussię Moenchengladbach to nawet 7.40. Remis wynosi mniej więcej 5.70. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Borussia Moenchengladbach – Bayern, przewidywane składy

Borussia Moenchengladbach – Bayern, transmisja

Spotkanie Bundesligi między Borussią Moenchengladbach a Bayernem Monachium będzie transmitowane na antenie Viaplay. Mecz skomentują Rafał Wolski i Tomasz Urban. Początek rywalizacji w sobotę 18 lutego o godzinie 15:30.

