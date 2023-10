Borussia Dortmund – Werder Brema: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2023)

IMAGO / PressFocus Na zdjęciu: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund – Werder Brema, typy i przewidywania

Borussia Dortmund jest zdecydowanym faworytem spotkania z Werderem Brema w ramach 8. kolejki Bundesligi. Na Signal Iduna Park przyjedzie klub, który zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli, natomiast BVB znajduje się na 4. lokacie i w ten weekend powalczy o wskoczenie na podium. Co więcej, ekipa Edina Terzicia przy korzystnych rezultatach w innych starciach, może nawet objąć fotel lidera. Czy Dawid Kownacki w piątek wieczorem zanotuje swoje pierwsze trafienie w barwach Zielonych-Białych?

W trzech z pięciu ostatnich meczów pomiędzy tymi drużynami oba zespoły zdobywały bramki. Mój typ: obie drużyna strzelą gola – tak.

Borussia Dortmund – Werder Brema, sytuacja kadrowa

BVB – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Mateu Morey Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Koniec października 2023 Kontuzja kolana Koniec października 2023 Julien Duranville Uraz uda Uraz uda Powrót: Koniec stycznia 2024 Uraz uda Koniec stycznia 2024 Thomas Meunier Brak przygotowania fizycznego Brak przygotowania fizycznego Powrót: Kilka dni Brak przygotowania fizycznego Kilka dni

Werder - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Niklas Stark Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Koniec października 2023 Uraz pachwiny Koniec października 2023 Amos Pieper Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec października 2023 Uraz mięśnia Koniec października 2023 Naby Keita Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Początek listopada 2023 Uraz biodra Początek listopada 2023 Dudu Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Początek listopada 2023 Uraz mięśnia Początek listopada 2023 Jiri Pavlenka Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz pachwiny Połowa listopada 2023

Borussia Dortmund – Werder Brema, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund w dwóch ostatnich spotkaniach Bundesligi zgarnęła sześć punktów - 4:2 z Unionem Berlin oraz 3:1 z Hoffenheim. W Lidze Mistrzów podopieczni Edina Terzicia bezbramkowo zremisowali z Milanem. Werder Brema w dwóch poprzednich meczach ligowych przegrał 2:3 z Hoffenheim i uległ Darmstadt 2:4.

Borussia Dortmund – Werder Brema, historia

W bezpośredniej rywalizacji zdecydowanie lepiej wypada klub z Signal Iduna Park. Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów między tymi drużynami, to odnotujemy cztery zwycięstwa Borussii Dortmund i jedną wygraną Werderu Brema. W tym czasie nie padł żaden remis.

Borussia Dortmund – Werder Brema, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego spotkania są gospodarze. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 1.35, a typ na zwycięstwo Werderu Brema to mniej więcej 8.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 6.10. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Borussia Dortmund – Werder Brema, przewidywane składy

Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-1-4-2 Przewidywany skład Werder Brema Ole Werner Rezerwowi ▼ 6 Salih Özcan 7 Giovanni Reyna 9 Sebastien Haller 18 Youssoufa Moukoko 19 Julian Brandt 25 Niklas Süle 27 Karim Adeyemi 33 Alexander Meyer Olivier Deman 2 Leonardo Bittencourt 10 Justin Njinmah 17 Rafael Borre 19 Nick Woltemade 29 Leon Opitz 35

Borussia Dortmund – Werder Brema, kto wygra?

Borussia Dortmund – Werder Brema, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie - na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Signal Iduna Park już w najbliższy piątek, 20 października o godzinie 20:30.

