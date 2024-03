Bayern Monachium - Borussia Dortmund, typy na mecz 27. kolejki Bundesligi. W sobotę rozegrany zostanie Der Klassiker, który Bawarczycy koniecznie muszą wygrać. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 marca 2024 19:38 .

Bayern – Borussia, typy i przewidywania

Rywalizacja Bayernu z Borussią przez lata była najbardziej zaciętą w Bundeslidze. W tym sezonie ekipa z Dortmundu odstaje, a Bawarczycy walczą o mistrzostwo z Bayerem Leverkusen. W sobotnim Der Klassiker gospodarze mają jeden cel – zwycięstwo, co pozwoli podtrzymać nadzieje na zdobycie mistrzowskiego tytułu. Borussia spisuje się poniżej oczekiwań, dlatego wciąż nie jest pewna gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Podopieczni Thomasa Tuchela dopuścili się już w tym sezonie kilku wpadek, choć w ostatnim czasie punktują na dobrym poziomie. Mój typ – wygrana Bayernu.

Bayern – Borussia, ostatnie wyniki

Na początku marca Bayern Monachium przypieczętował awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ogrywając u siebie Lazio aż 3-0. Później Bawarczycy rozgromili Mainz aż 8-1, a także wysoko pokonali Darmstadt (5-2). Wydaje się, że po triumfie nad rzymianami w ekipie z Monachium doszło do pewnych zmian, bowiem ofensywa funkcjonuje zdecydowanie lepiej.

Borussia Dortmund także ma za sobą awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, który udało się osiągnąć po ograniu PSV Eindhoven (1-1 i 2-0). Na ogół zespół Edina Terzicia notuje niezłą serię czterech kolejnych wygranych. W ligowej tabeli zajmuje czwarte miejsce z przewagą punktu nad piątym Lipskiem.

Bayern – Borussia, historia

Aby przytoczyć ostatnią wygraną Borussii Dortmund w Der Klassiker należy sięgnąć pamięcią aż do 2019 roku. Od tego czasu Bawarczycy są bezlitośni dla największego ligowego rywala. W pierwszej części tego sezonu Bayern rozgromił Borussię na Signal Iduna Park aż 4-0. Wówczas zabłysnął Harry Kane, który popisał się hattrickiem.

Bayern – Borussia, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu jest oczywiście Bayern Monachium. Kurs na jego zwycięstwo wynosi najczęściej raptem 1.42. W przypadku ewentualnej wygranej Borussii Dortmund jest to nawet aż 6.50. Kursy na remis wahają się między 5.50 a 5.80. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych. Wystarczy podczas rejestracji wpisać kod GOAL.

Bayern – Borussia, przewidywane składy

Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład Rezerwowi ▼ 2 Dayot Upamecano 3 Min-Jae Kim 7 Serge Gnabry 11 Kingsley Coman 13 Eric Choupo-Moting 17 Bryan Zaragoza 18 Daniel Peretz 39 Mathys Tel 40 Noussair Mazraoui

Bayern – Borussia, kto wygra?

Bayern – Borussia, transmisja

Sobotni mecz 27. kolejki Bundesligi między Bayernem Monachium a Borussią Dortmund rozpocznie się o godzinie 18:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

