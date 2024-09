Goal.pl Na zdjęciu: Bayern Monachium - Bayer Leverkusen

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: przewidywania i typ eksperta

Mecz Bayern Monachium – Bayer Leverkusen to hit, szlagier, partidazo 5. kolejki Bundesligi. Spotkanie to elektryzuje nie tylko fanów tych dwóch zespołów. Naprzeciw siebie stają lider i wicelider tabeli. Mistrz Niemiec i najbardziej utytułowany klub w historii ligi niemieckiej. Brakuje tylko, aby zawodników na boisko wywoływał legendarny bokserski konferansjer Michael Buffer.

Bayern Monachium fantastycznie wszedł w nowy sezon. Vincent Kompany może być dumny ze swoich piłkarzy, którzy nie tyle wygrywają z rywalami, co ich demolują. Bawarczycy zdobyli 16 goli w czterech meczach ligowych, a do tego dołożyli 9 w Lidze Mistrzów i 4 w Pucharze Niemiec. W sumie 29 zdobytych bramek w zaledwie sześciu meczach!

Bayer Leverkusen również ma imponujące liczby, choć od sobotniego rywala odstaje. Xabi Alonso nie musi się wstydzić, bo jego drużyna ma niezły bilans: 13 goli w Bundeslidze, 4 w Lidze Mistrzów i 1 w Pucharze Niemiec. 18 goli w sześciu meczach daje także imponującą średnią trzech zdobytych bramek na mecz.

Z tej statystyki wyłania się klarowny typ. W tym spotkaniu warto iść w liczbę zdobytych goli, a także dołożyć w zakładzie łączonym to, że obie drużyny zdobędą bramki. Niestety kursy na takie zdarzenia nie są zbyt wysokie. Np. kurs na to, że obie drużyny strzelą i będzie powyżej 2,5 gola w meczu wynosi w STS zaledwie 1.52. Oczywiście warto rozważyć, dokładając do kuponu AKO.



Lepsze kursy są na wygraną Bayernu lub na to, że Harry Kane strzeli gola. Anglik jest jak maszyna na początku sezonu. Uzbierał już 5 goli w Bundeslidze i 4 w Lidze Mistrzów. Dlatego mój typ na to spotkanie to Harry Kane strzeli gola i jego drużyna wygra. Kurs na takie zdarzenie w STS wynosi 2.50.

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: ostatnie wyniki

Bayern Monachium jest rozpędzony jak walec i niszczy każdą napotkaną przeszkodę. Najbliższa wydaje się jednak nieco trudniejsza do sforsowania. Bayer Leverkusen w tabeli Bundesligi czai się za plecami lidera.

Obie drużyny rozegrały w tym sezonie w sumie 13 meczów, z czego tylko jeden zakończył się porażką. Bayer przegrał z RB Lipsk 2:3. Oprócz tego Aptekarze na inaugurację sezonu wygrali po rzutach karnych Superpuchar Niemiec. Pozostałe spotkania to same wygrane.

Bayern Monachium – ostatnie wyniki

Werder Brema – Bayern Monachium 0:5 – wygrana

Bayern Monachium – Dinamo Zagrzeb 9:2 – wygrana

Holstein Kiel – Bayern Monachium 1:6 – wygrana

Bayern Monachium – SC Freiburg 2:0 – wygrana

VfL Wolfsburg – Bayern Monachium 2:3 – wygrana

Bayer Leverkusen – ostatnie wyniki

Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg 4:3 – wygrana

Feyenoord Rotterdam – Bayer Leverkusen 0:4 – wygrana

TSG Hoffenheim – Bayer Leverkusen 1:4 – wygrana

Bayer Leverkusen – RB Lipsk 2:3 – porażka

Carl Zeiss Jena – Bayer Leverkusen 0:1 – wygrana

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: historia

Sobotni mecz Bayern – Bayer będzie jubileuszowym, setnym bezpośrednim starciem między tymi drużynami. Bawarczycy wygrali dotychczas 60 razy, 18 raz padł remis, a 21 meczów kończyło się wygraną ekipy z Leverkusen. Jak podaje portal transfermarkt.pl, najskuteczniejszym strzelcem w tych konfrontacjach jest Ulf Kirsten, który zdobył 11 goli. Po 10 mają Giovane Elber i Robert Lewandowski. Realną szansę na przebicie ich osiągnięć ma Thomas Mueller, który ciągle jest aktywnym piłkarzem Bayernu i ma 9 trafień w meczach z Bayerem.

Najnowsza historia meczów bezpośrednich jest korzystniejsza dla Aptekarzy. Z pięciu ostatnich meczów wygrali dwa, dwa zremisowali, a tylko jedno przegrali. W poprzednim sezonie rozbili Bayern u siebie 3:0, a na wyjeździe zremisowali 2:2.

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: kto wygra?

Wynik meczu Bayern Monachium – Bayer Leverkusen jest wielką niewiadomą, ale można pobawić się z nami w typowanie rezultatu. Zapraszamy do naszej sondy. Wskaż, jakim wynikiem zakończy się hit 5. kolejki Bundesligi.

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: kursy bukmacherskie

Bayern Monachium jest faworytem bukmacherów. Przy zakładach 1X2 kursy na wygraną Bawarczyków oscylują w granicach 1.70. Remis jest w okolicach 4.30 – 4.50, podobnie jak wygrana gości. W tym miejscu warto dodać, że Bayer mimo fantastycznej dyspozycji w ostatnich latach, dość dawno nie wygrał na Allianz Arenie. Ostatnie zwycięstwo w roli gościa odnotował 30 listopada 2019 roku.

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: przewidywane składy

Oficjalne składy na mecz Bayern Monachium – Bayer Leverkusen będą dostępne na około godzinę przed rozpoczęciem meczu. Poniżej przedstawiamy przewidywane składy na to spotkanie. W składzie gospodarzy zabraknie między innymi Josipa Stanisicia, który leczy kontuzję.

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: transmisja

Mecz Bayern Monachium – Bayer Leverkusen będzie dostępny na żywo. Transmisja online jest dostępna na stronach legalnych polskich bukmacherów. W internecie można oglądać ten mecz między innymi na stronie legalnego polskiego bukmachera STS. Wystarczy zarejestrować się z kodem GOAL i zagrać dowolny kupon za minimum 2 zł w ciągu 24 godzin przed meczem lub w trakcie spotkania. Oprócz tego transmisja na żywo będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

