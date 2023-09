Bayer Leverkusen - BK Hacken, typy na mecz 1. kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Aptekarze od początku sezonu spisują się bardzo dobrze, przez co traktuje się ich jako jednych z głównych faworytów do wygrania całych rozgrywek. W najbliższy czwartek zmierzą się ze Szwedami. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.