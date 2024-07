fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Radomiak Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lipca 2024 09:11 .

Radomiak – Jagiellonia, typy bukmacherskie

Radomiak tak naprawdę dopiero w nowym sezonie weryfikuje możliwości trenerskie Bruno Baltazara. W pierwszej kolejce zieloni pod dowództwem tego szkoleniowca sięgnęli po pełną pulę, ale nie rozpieścili swoich fanów. O ile pierwsza połowa w wykonaniu radomian mogła się podobać w meczu z GKS-em Katowice, to po zmianie stron kilka razy zakotłowało się pod bramką Macieja Kikolskiego, co nie powinno miejsca. Finalnie jednak Radomiak trzy oczka wywalczył. W sobotę poprzeczka przed drużyną będzie zawieszona wyżej. Na drodze radomian stanie Jagiellonia Białystok, mająca w swoich szeregach wielu graczy z dużą jakością. Żółto-czerwoni już zdążyli pokonać Puszczę Niepołomice i FK Poniewież i na tym nie zamierzają poprzestać. W kontekście sobotniej potyczki ciekawe jest natomiast to, że białostoczanie tracili pierwsi bramkę w roli gościa w pięciu z ostatnich ośmiu spotkań. W związku z tym można rozważyć taki scenariusz. Mój typ: Radomiak pierwszy strzeli – TAK

Lukasz STS 2.25 Radomiak pierwszy strzeli – TAK Przejdź na stronę STS

Radomiak – Jagiellonia, ostatnie wyniki

Drużyna z Radomia miała fatalny finisz sezonu 2023/2024. Zieloni zaliczyli w trzech ostatnich kolejkach trzy kolejne porażki. Na zwycięski szlak jednak zespół Bruno Baltazara wrócił w pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy w kampanii 2024/2025. W pokonanym polu Radomiak zostawił GKS Katowice (2:1). Kluczem do wygranej radomian była skuteczność Leonardo Rochy, który okrasił występ dwoma bramkami.

Zespół Adriana Siemieńca po letniej przerwie rozegrał jak na razie dwa spotkania i błyszczy. W lidze Jagiellonia pokonała Puszczę Niepołomice (2:0). Z kolei na europejskiej scenie kilka dni temu Żółto-czerwoni pokonali FK Poniewież (4:0). Skuteczność w środku tygodnia zaimponował Jesus Imaz, który skompletował klasycznego hat-tricka.

Radomiak – Jagiellonia, sytuacja kadrowa

Goście przystąpią do rywalizacji w swoim optymalnym zestawieniu. Tym samym w wyjściowym składzie można spodziewać się między innymi takich graczy jak Dominik Marczuk, Afimico Pululu czy Jesus Imaz. W drużynie z Radomia na pewno zabraknie kontuzjowanego Francisco Ramosa.

Radomiak – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że faworytem rywalizacji są mistrzowie Polski. Typ na wygraną Jagiellonii kształtuje się na poziomie 2.03-2.10. Remis wyceniono na 3.50-3.60. Z kolei wariant na zwycięstwo Radomiaka oszacowano na 3.30-3.50. Przy okazji meczu Radomiak – Jagiellonia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Radomiak – Jagiellonia, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Radomiaka 0% wygraną Jagiellonii 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Radomiaka

wygraną Jagiellonii

remisem

Radomiak – Jagiellonia, przewidywane składy

Obie ekipy stawiają na nieco inne ustawienia. Radomiak preferuje grę z czterema obrońcami, trzema pomocnikami i trzema napastnikami. Z kolei Jagiellonia zagęszcza natomiast środek pola, stawiając schemat taktyczny opierający się na grze z dwoma defensywnymi pomocnika i dwoma skrzydłowymi. Na dziewiątce jest zwykle ustawiany Afimico Pululu.

Radomiak: Kikolski – Grzesik, Rossi, Cichocki, Ouattara, Peglow, Jordao, Alves, Wolski, Vagner, Rocha

Jagiellonia: Abramowicz – Sacek, Stojinović, Dieguez, Nguiamba, Kubicki, Romanczuk, Marczuk, Imaz, Villar, Diaby-Fatiga.

Radomiak – Jagiellonia, transmisja meczu

Spotkanie w ramach drugiej kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Radomiak zmierzy się z Jagiellonią Białystok, będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Mecz zacznie się o godzinie 17:30. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia spotkania w usłudze Canal+ Online. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy wykupić abonament w kwocie 39 zł / mies. przez pierwsze trzy miesiące. Później kwota pakietu wyniesie 54 zł / mies.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.