fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Sosnowiec

Rekord – Zagłębie, typy bukmacherskie

Rekord Bielsko-Biała i Zagłębie Sosnowiec to dwie ekipy, mające inne cele na trwające kampanię w Betclic 2 Lidze. Gospodarze sobotniej potyczki chcą zadomowić się na trzecim poziomie rozgrywkowym w Polsce na dłużej. Tymczasem zespół Marka Saganowskiego liczy, że szybko wrócić na zaplecze PKO BP Ekstraklasy. Po pierwszej kolejce lepsze nastroje panują w Sosnowcu, bo Zagłębie przerwało długą serię bez wygranej. Jednocześnie to ekipa z Sosnowca będzie faworytem potyczki w Bielsku-Białej. Ciekawe jest natomiast to, że bielszczanie brali udział w pięciu z ostatnich siedmiu spotkań u siebie, w których obie drużyny zdobywały bramki. Można zatem przemyśleć takie rozwiązanie przy okazji sobotniej potyczki. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Rekord – Zagłębie, typ kibiców

Rekord – Zagłębie, ostatnie wyniki

W trakcie okresu przygotowawczego drużyna beniaminek rozgrywek prezentował się całkiem nieźle. Rekord Bielsko-Biała pokonał między innymi Ruch Chorzów (3:0) i druga drużynę Wisły Kraków (2:0). Weryfikacja przyszła jednak w zmaganiach ligowych. W spotkaniu z Chojniczanką Chojnice bielszczanie finalnie zaliczyli porażkę (0:2). Jednocześnie w sobotnie popołudnie Rekord ma nadzieję, że wróci na zwycięski szlak na swoim obiekcie.

Zespół Marka Saganowskiego w spotkaniach kontrolnych nie zachwycał, notując między innymi porażki z takimi drużynami jak SKN Sankt Polten (2:3) czy Miedzią Legnica (1:2). W każdym razie w pierwszej kolejce ligowej Zagłębie zrealizowało plan, jakim było wywalczenie pełnej puli. Sosnowiczanie na ArcelorMittal Park pokonali Olimpię Grudziądz (2:1).

Rekord – Zagłębie, sytuacja kadrowa

Trener Dariusz Klacza na kłopoty kadrowe przed sobotnim spotkaniem nie może narzekać. Ostatnio do zespołu dołączyli między innymi ofensywni gracze tacy jak Jan Ciucka z Górnika Zabrze czy Mateusz Klichowicz z Wisły Puławy. Duże oczekiwania w Bielsku-Białej są też względem Jakuba Rysa, który trafił do klubu z Górnika Polkowice. Zagłębie będzie natomiast osłabione brakiem takich graczy jak: Oleksij Bykov czy Kacper Smoleń. Zespół latem został natomiast wzmocniony między innymi Emmanuelem Agborem czy Patryk Mularczykiem i Andrzejem Niewulisem. Ostatni z wymienionych został zresztą kapitanem drużyny, co jasno pokazuje, że oczekiwania względem niego są bardzo duże.

Rekord – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo w sobotnim meczu mają goście. Typ na wygraną Zagłębia wynosi 2.35. Z kolei opcja na ewentualne zwycięstwo Rekordu kształtuje się na poziomie 2.95. Remis wyceniono na 3.05. Przy okazji spotkania Rekord – Zagłębie warto zwrócić uwagę na ofertę Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka, to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Rekord – Zagłębie, transmisja meczu

Jeden z kilku niedzielnych meczów Betclic 2 Ligi będzie można zobaczyć nie tylko w internecie, ale też w telewizji. Spotkanie Rekord Bielsko-Biała – Zagłębie Sosnowiec będzie emitowane od godziny 15:00 na TVP Sport. Rywalizację skomentują Dominik Pasternak i Rafał Grodzicki. Ponadto dostęp do transmisji będzie dostępny na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Rwalizację można też zobaczyć dzięki usłudze Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

