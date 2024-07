Stal Mielec – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (27.07.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Maciej Domański

Stal Mielec – GKS Katowice: przewidywania

Piłkarzom Stali i GKS-u zależy przede wszystkim na utrzymaniu w Ekstraklasie, więc sobotni pojedynek będzie istotny dla obu klubów. Teoretycznie większe szanse na komplet punktów ma ekipa z Mielca, które do starcia z beniaminkiem podejdzie jako faworyt. Katowiczanie spróbują otworzyć swój dorobek punktowy, co moim zdaniem nastąpi właśnie w drugiej kolejce. Mój typ: remis.

Stal Mielec – GKS Katowice: ostatnie mecze

Stal nie rozpoczęła letnich przygotowań w dobrym stylu. Gracze Kamila Kieresia po jedyna zwycięstwo sięgnęli w czwartym i jednocześnie ostatnim sparingu. Mielczanie rozprawili się ze Stalą Rzeszów, którą rozbili aż 5:0. Na starcie Ekstraklasy Stal Mielec podejmowała Widzew Łódź, z którym zremisowała 1:1.

GKS nie próżnował latem, ponieważ rozegrał sześć gier towarzyskich. Ich bilans to jedno zwycięstwo GKS-u (z Odrą Opole), dwa remisy oraz trzy porażki. W pierwszym spotkaniu katowiczanie podejmowali u siebie Radomiaka Radom, z którym przegrali 1:2.

Stal Mielec – GKS Katowice: historia

Poprzednie mecze tych drużyn miały miejsce jeszcze na zapleczu Ekstraklasy. Po raz ostatni Stal i GKS rywalizowały w kampanii 2018/2019. Wówczas katowiczanie nie spisali się najlepiej, ponieważ to klub z Mielca wygrał 2:0 u siebie oraz w delegacji.

Stal Mielec – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego spotkania zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych. Według analiz wszystkich graczy na rynku, spotkanie to faworyta w postaci Stali Mielec, której zwycięstwo wyceniane jest na około 2.21. Kursy na remis oscylują w okolicach 3.25-3.50. Ewentualna wygrana GKS-u Katowice to kurs 3.20.

Stal Mielec – GKS Katowice: kto wygra?

Stal Mielec – GKS Katowice: przewidywane składy

Stal Mielec Kamil Kieres GKS Katowice Rafal Gorak Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład GKS Katowice Rafal Gorak Rezerwowi 8 Koki Hinokio 9 Ravve Assayeg 11 Krzysztof Wolkowicz 22 Rafael Santos 25 Lukasz Wolsztynski 34 Alex Cetnar 37 Mateusz Stepien 41 Dawid Tkacz 43 Jakub Madrzyk 2 Märten Kuusk 13 Bartosz Jaroszek 17 Mateusz Marzec 18 Jakub Arak 22 Sebastian Milewski 28 Alan Brod 30 Alan Czerwinski 33 Patryk Szczuka 99 Adam Zrelak

Stal Mielec – GKS Katowice: transmisja

Spotkanie 2. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Stalą Mielec a GKS-em Katowice będzie transmitowane na antenie Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Aby uzyskać do transmisji, wystarczy wykupić abonament w kwocie 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Później kwota pakietu wyniesie 54 zł / mies. Start meczu już w sobotę o nowej godzinie, czyli 14:45 na stadionie w Mielcu.

