Górnik Łęczna – Stal Rzeszów: typy, kursy, zapowiedź (27.07.2024)

Górnik Łęczna – Stal Rzeszów, typy bukmacherskie

W meczu w ramach 2. kolejki Betclic 1. Ligi, piłkarze Górnika Łęczna podejmą Stal Rzeszów w sobotę, 27 lipca. Starcie odbędzie się na obiekcie Dumy Lubelszczyzny, gdzie to gospodarze są faworytami. Oba zespoły z pewnością będą dążyły do zdobycia cennych punktów na początku sezonu, co zapowiada emocjonujące widowisko.

Według bukmacherów, to Górnik Łęczna ma większe szanse na zwycięstwo w sobotnim spotkaniu. Ja myślę, że oba zespoły będą starały się zdobyć bramki, co może prowadzić do otwartego meczu z wieloma okazjami bramkowymi. Mój typ: powyżej 2.5 gola.

Górnik Łęczna – Stal Rzeszów, ostatnie wyniki

Zespół Górnika Łęczna na inaugurację rozgrywek Betclic 1. Ligi odniosła wyjazdowe zwycięstwo w Stalowej Woli (1:0). Bramkę na wagę trzech punktów przeciwko Stali zdobył Damian Warchoł w szóstej minucie doliczonego czasu gry. Tymczasem Stal Rzeszów sprawiła niespodziankę w poprzedni weekend. Podopieczni Marka Zuba ograli przed własną publicznością Arkę Gdynia (1:0). Losy spotkania w 82. minucie rozstrzygnął Kolumbijczyk Jesus Diaz. 25-latek przebywa w Rzeszowie już drugi sezon i szybko zaaklimatyzował się w naszym kraju.

Górnik Łęczna – Stal Rzeszów, historia

W minionym sezonie oba zespoły, Górnik Łęczna i Stal Rzeszów, również rywalizowały na zapleczu ekstraklasy. Wówczas to Stal dwukrotnie okazała się lepsza od Dumy Lubelszczyzny. W spotkaniu rozgrywanym w Łęcznej, Stal Rzeszów triumfowała, strzelając trzy gole i pozwalając gospodarzom zdobyć tylko jedną bramkę. Wynik (3:1) na korzyść rzeszowian zaskoczył wielu kibiców, którzy liczyli na zwycięstwo Górnika na własnym stadionie. Również w rewanżowym meczu w Rzeszowie, Stal pokazała swoją siłę, wygrywając (3:2). Było to zacięte spotkanie, w którym obie drużyny walczyły do ostatnich minut, ale ostatecznie to gospodarze cieszyli się ze zwycięstwa.

Ostatni triumf Dumy Lubelszczyzny nad rzeszowianami miał miejsce w lutym 2023 roku. To wtedy Górnik Łęczna zdołał pokonać Stal, ale od tamtego czasu to właśnie Stal Rzeszów zdobywała komplet punktów w bezpośrednich starciach. Czy tym razem Górnik Łęczna zdoła przerwać serię porażek z rzeszowianami i sięgnąć po zwycięstwo? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w sobotę (27 lipca).

Górnik Łęczna – Stal Rzeszów, kursy bukmacherskie

Kursy na wygraną Górnika Łęczna wynoszą obecnie około 1.89, podczas gdy remis wyceniany jest na 3.55. Natomiast zwycięstwo Stali Rzeszów wynosi mniej więcej 3.90. Te kursy sugerują, że bukmacherzy widzą w Górniku Łęczna wyraźnego faworyta tego starcia. Warto również zwrócić uwagę na ofertę powitalną i skorzystać z zakładu bez ryzyka w Betclic, który otrzymasz podając kod promocyjny GOALPL.

Górnik Łęczna – Stal Rzeszów, typ kibiców

Górnik Łęczna – Stal Rzeszów, transmisja meczu

Mecz 2. kolejki Betclic 1. Ligi pomiędzy Górnikiem Łęczna a Stalą Rzeszów rozegrany zostanie w sobotę (27 lipca) o godzinie 17:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na internetowej stronie oraz w aplikacji mobilnej dzięki usłudze, a także za pośrednictwem witryny sport.tvp.pl. Spotkanie skomentują Jan Sławiński oraz Rafał Ulatowski. Aby uzyskać dostęp do transmisji na stronie Betclic TV należy wpłacić dowolne środki.

