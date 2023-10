Aston Villa - West Ham, typy na mecz 9. kolejki Premier League. W niedzielę The Villans ugoszczą na własnym obiekcie zespół Młotów. Obie ekipy spisują się bardzo dobrze i znajdują się w czołówce ligowej tabeli. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Barrington Coombs Na zdjęciu: Ollie Watkins

Aston Villa West Ham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2023 18:46 .

Aston Villa – West Ham, typy i przewidywania

9. kolejka Premier League obfituje w niesamowicie interesujące mecze. Warto przyjrzeć się również niedzielnej rywalizacji Aston Villi z West Hamem, czyli dwóch drużyn, które zajmują miejsca w czołowej siódemce tabeli. Obie ekipy mają za sobą udany okres, który pozwala im marzyć o satysfakcjonującym wyniku na koniec sezonu. Spore wrażenie budzi ofensywa The Villans, która jest trzecią najskuteczniejszą w całej Premier League (po Liverpoolu i Newcastle United). West Ham nie wyróżnia się niczym szczególnym, natomiast w ogólnym rozrachunku jest bardzo ułożony taktycznie. Między słupkami Młotów świetnie spisuje się Alphonso Areola, który wygrał z Łukaszem Fabiańskim rywalizację o miejsce w składzie.

Od początku sezonu Aston Villa nie trafiła do siatki tylko w meczu z Liverpoolem. West Ham nie miał natomiast ani jednego meczu bez zdobyczy bramkowej. Mój typ – obie drużyny strzelą gola.

Betfan 1.53 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Aston Villa – West Ham, sytuacja kadrowa

Aston Villa przystąpi do tego meczu bez kontuzjowanych Emiliano Buendii, Tyrone’a Mingsa i Jacoba Ramseya. W składzie może natomiast znaleźć się Nicolo Zaniolo, który jest oskarżony o udział w aferze bukmacherskiej. Angielski klub staje po stronie swojego zawodnika i nie zamierza go zawieszać. W ekipie West Hamu zabraknie najprawdopodobniej jedynie Aarona Cresswella.

Aston Villa – West Ham, ostatnie wyniki

Przed przerwą reprezentacyjną Aston Villa podzieliła się punktami z Wolverhampton (1-1). Wcześniej ograło Zrinjski Mostar w Lidze Konferencji Europy (1-0) oraz zaskakująco wysoko rozgromiła Brighton (6-1). W ligowej tabeli The Villans zajmują szóstą lokatę.

West Ham nie zaznał goryczy porażki od blisko miesiąca. W poprzedniej kolejce zremisował z Newcastle United (2-2). Wcześniej pokonał Freiburg w Lidze Europy (2-1) oraz ograł w Premier League zespół Sheffield United (2-0).

Aston Villa – West Ham, historia

Aston Villa nie ma szczęścia w rywalizacji z West Hamem. Na zwycięstwo przeciw Młotom czeka od 2015 roku. W minionym sezonie West Ham zremisował przed własną publicznością 1-1, zaś na wyjeździe skromnie ograł najbliższego przeciwnika (1-0).

Aston Villa – West Ham, kursy bukmacherskie

Choć drużyny punktują na podobnym poziomie, niedzielnym faworytem będzie Aston Villa. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.90. W przypadku ewentualnego zwycięstwa West Hamu jest to nawet 3.95. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z bonusu 200% od depozytu aż do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Aston Villa – West Ham, przewidywane składy

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Carlos, Digne, McGinn, Kamara, Luiz, Diaby, Watkins

West Ham: Areola, Coufal, Aguerd, Zouma, Emerson, Soucek, Alvarez, Ward-Prowse, Paqueta, Bowen, Antonio

Aston Villa – West Ham, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Aston Villi 0% Remis 0% Wygrana West Hamu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Aston Villi

Remis

Wygrana West Hamu

Aston Villa – West Ham, transmisja meczu

Niedzielny mecz 9. kolejki Premier League pomiędzy Aston Villą a West Hamem rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna jedynie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.