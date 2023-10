IMAGO Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Aston Villa – Luton Town, typy i przewidywania

Piłkarze z Birmingham w tym sezonie Premier League najlepiej spisują się na własnym obiekcie. Aston Villa wygrała każdy z czterech meczów. Każda seria jednak się kończy. W słowa te chce wierzyć Luton, które przyjedzie na niedzielny mecz z nadzieją na sprawienie niespodzianki. Beniaminek większość swoich punktów zdobył właśnie w delegacji. Stąd przyjezdni mogą wierzyć, że sprawią kłopoty rywalowi, który będzie po meczu pucharowym z AZ Alkmar. Mój typ: remis.

Aston Villa – Luton Town, ostatnie wyniki

Miniona kolejka Premier League była bardzo udana dla ekipy z Birmingham. Aston Villa bez problemu rozbiła 4:1 West Ham United. Wcześniej jednak Unai Emery i spółka tylko zremisowali z Wolverhampton. Podziałem punktów zakończył się ostatni ligowy pojedynek Luton Town. Beniaminek zremisował 2:2 z Nottingham Forest.

Aston Villa – Luton Town, historia

Kluby te po raz ostatni grały ze sobą w 2016 roku w Pucharze Ligi Angielskiej. Wówczas Luton pokonało Aston Villę 3:1.

Aston Villa – Luton Town, kursy bukmacherskie

Gospodarze są faworytem niedzielnego spotkania. Kurs na wygraną Aston Villi wynosi bowiem mniej więcej 1,27, a typ na zwycięstwo Luton to około 10.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 6.00. Jeśli uważasz, że w tym pojedynku może dojść do niespodzianki to zachęcam, aby skorzystać z oferty bukmachera STS, który przygotował ciekawą ofertę dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Aston Villa – Luton Town, przewidywane składy

Aston Villa – Luton Town, kto wygra?

Aston Villa – Luton Town, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – za pośrednictwem platformy Viaplay. Początek meczu już w najbliższą niedzielę, 29 października o godzinie 15:00.

