Aston Villa – Burnley: typy, kursy, zapowiedź (30.12.2023)

Aston Villa – Burnley: przewidywania

Ostatnia seria gier w Premier League w 2023 roku przyniesie nam m.in. starcie Aston Villi z Burnley. Można powiedzieć, że będzie to rywalizacja zespołu z samego czuba tabeli, z jej praktycznym outsiderem. Bowiem ekipa “The Villas” lokuje się obecnie na pozycji numer 3. Z kolei beniaminek jest przedostatnim zespołem ligi. Samo to wskazuje nam kto jest wyraźnym faworytem tego meczu. Niemniej w mojej ocenie poza zwycięstwem gospodarzy można spodziewać się także wielu goli. Mój typ na to spotkanie: Powyżej 2,5 gola.

Aston Villa – Burnley: ostatnie mecze

W Boxing Day Aston Villa dokonała czegoś, co trudno było sobie wyobrazić. Zespół gości na Old Trafford wygrywał z Manchesterem United już 2:0, ale finalnie przegrał w końcówce meczu 2:3. To oznacza, że ekipa Mattego Casha nie wygrała dwóch ostatnich spotkań. Wcześniej bowiem podzieliła się punktami z Sheffield United 1:1. Z kolei Burnley w poprzedzających kolejkach zainkasowała trzy punkty. Beniaminek wygrał z Fulham 2:0, a w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przegrał z Liverpoolem takim samym wynikiem.

Aston Villa – Burnley: historia

Historia spotkań tych ekip w ostatnich latach nie jest jakoś mocno rozbudowana. Ostatni mecz tych ekip miał miejsce w sierpniu tego roku, wówczas padł wynik 1:3 dla sobotnich gospodarzy. Z kolei w sezonie 2021/2022 raz oba te zespoły podzieliły się punktami, a w kolejnym spotkaniu lepsza okazała się ekipa “The Villas”. Ostatnie zwycięstwo Burnley to rok styczeń 2021 roku, wtedy zobaczyliśmy aż pięć goli, a tablica wyników pokazała 3:2.

Aston Villa – Burnley: kursy bukmacherskie

Aston Villa – Burnley: kto wygra?

Aston Villa – Burnley: przewidywane składy

Aston Villa Unai Emery 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Aston Villa Unai Emery 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Rezerwowi ▼ 14 Pau Francisco Torres 16 Calum Chambers 17 Clement Lenglet 24 Jhon Durán 32 Leander Dendoncker 41 Jacob Ramsey 42 Filip Marschall 47 Tim Iroegbunam 58 Tommi O’Reilly 7 Johann Berg Gudmundsson 14 Connor Roberts 15 Nathan Redmond 17 Lyle Foster 21 Aaron Ramsey 24 Josh Cullen 44 Hannes Delcroix 47 Wilson Odobert 49 Arijanet Muric Aston Villa Unai Emery 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Aston Villa Unai Emery 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Rezerwowi ▼ 14 Pau Francisco Torres 16 Calum Chambers 17 Clement Lenglet 24 Jhon Durán 32 Leander Dendoncker 41 Jacob Ramsey 42 Filip Marschall 47 Tim Iroegbunam 58 Tommi O’Reilly 7 Johann Berg Gudmundsson 14 Connor Roberts 15 Nathan Redmond 17 Lyle Foster 21 Aaron Ramsey 24 Josh Cullen 44 Hannes Delcroix 47 Wilson Odobert 49 Arijanet Muric

Aston Villa – Burnley: transmisja

Mecz będzie można obejrzeć tylko w internecie dzięki usłudze Viaplay. Spotkanie zacznie się o godzinie 16:00.

