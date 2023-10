Arsenal – Sheffield United: typy, kursy, zapowiedź (28.10.2023)

Arsenal - Sheffield United: typy i kursy na mecz 10. kolejki rozgrywek Premier League. Wicemistrz Anglii w zbliżającym się spotkaniu zmierzy się z beniaminkiem ligi. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Emirates Stadium już w sobotę (28 października) o godzinie 16:00.

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

Arsenal Sheffield United Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 października 2023 21:27 .

Arsenal – Sheffield, typy bukmacherskie

Arsenal w ramach 10. kolejki rozgrywek Premier League podejmie na własnym stadionie Sheffield United. Spotkanie zapowiada się na jednostronne, bowiem zmierzy się wicemistrz Anglii z beniaminkiem, który nie zaliczy startu sezonu do najbardziej udanych. Ja spodziewam się jednostronnego pojedynku, w którym “Kanonierzy” zdobędą dużo bramek, a na listę strzelców wpisze się Bukayo Saka. Mój typ: Bukayo Saka strzeli gola

Arsenal – Sheffield, ostatnie wyniki

Arsenal bardzo dobrze wszedł w nowy sezon i zasłużenie zajmuje czołową lokatę w tabeli Premier League. Pięć ostatnim spotkań “Kanonierów” zakończyło się trzema zwycięstwami (4:0 z Bournemouth, 1:0 z Manchesterem City i 2:1 z Sevillą w Lidze Mistrzów), jednym remisem (2:2 z Chelseą), a także jedną porażką (1:2 z RC Lens w Lidze Mistrzów).

Sheffield United bardzo słabo rozpoczął rozgrywki ligowe. Beniaminek ma na koncie zaledwie jeden punkt po dziewięciu kolejkach. Zespół prowadzony przez Paula Heckingbottoma przegrał pięć ostatnich spotkań (1:2 z Tottenhamem, 0:8 z Newcastle, 0:2 z West Hamem, 1:3 z Fulham, a także 1:2 z Manchesterem United).

Arsenal – Sheffield, historia

Ostatni raz drużyny miały okazje zmierzyć się ze sobą w sezonie 2020/21. Wówczas dwukrotnie zwyciężył Arsenal – na własnym stadionie 2:1, a także na wyjeździe 3:0.

Arsenal – Sheffield, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego starcia jest Arsenal. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Kanonierów”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.12 – 1.14, podczas gdy na zwycięstwo Sheffield United wynoszą nawet 21.0. Przy okazji tego starcia warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Żeby go dostać, wystarczy podać podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Arsenal – Sheffield, kto wygra?

Arsenal – Sheffield, przewidywane składy

Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Sheffield United Paul Heckingbottom Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Sheffield United Paul Heckingbottom Rezerwowi ▼ 1 Aaron Ramsdale 5 Thomas Partey 10 Emile Smith-Rowe 14 Edward Nketiah 15 Jakub Kiwior 18 Takehiro Tomiyasu 19 Leandro Trossard 24 Reiss Nelson 29 Kai Havertz John Fleck 4 Rhian Brewster 7 Bénie Adama Traoré 11 Ben Osborn 23 Anis Ben Slimane 25 Jordan Amissah 37 Femi Seriki 38 Jili Buyabu 40 Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Sheffield United Paul Heckingbottom Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Sheffield United Paul Heckingbottom Rezerwowi ▼ 1 Aaron Ramsdale 5 Thomas Partey 10 Emile Smith-Rowe 14 Edward Nketiah 15 Jakub Kiwior 18 Takehiro Tomiyasu 19 Leandro Trossard 24 Reiss Nelson 29 Kai Havertz John Fleck 4 Rhian Brewster 7 Bénie Adama Traoré 11 Ben Osborn 23 Anis Ben Slimane 25 Jordan Amissah 37 Femi Seriki 38 Jili Buyabu 40

Arsenal – Sheffield, transmisja meczu

Początek meczu Arsenal – Sheffield United zaplanowano na sobotę (28 października) o godzinie 16:00. Transmisję tego spotkania można obejrzeć tylko w internecie na platformie streamingowej Viaplay.

