Arka - Podbeskidzie, typy na mecz 14. kolejki I Ligi. Gdynianie po serii zwycięstw nieoczekiwanie wskoczyli do ścisłej czołówki i znów liczą się na poważnie w walce o awans do Ekstraklasy. W sobotę podejmą u siebie Podbeskidzie, które dopiero co się przełamało. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.