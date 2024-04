AC Milan – Lecce: typy, kursy, zapowiedź (06.04.2024)

Agency/Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

AC Milan – Lecce: przewidywania

Na dobry początek sobotniej serii gier w Serie A czeka nas pojedynek w Mediolanie. Milan podejmie na San Siro ekipę Lecce. Faworytem są oczywiście gospodarze, którzy w meczach u siebie przyzwyczaili do dobrych rezultatów, zresztą tak, jak w ostatnich tygodniach. Zaś goście to przedstawiciel ligowego średniaka, który musi spoglądać na to, co dzieje się za jego plecami. Mój typ na tę rywalizację: AC Milan powyżej 1,5 gola.

AC Milan – Lecce: ostatnie mecze

Milan ma za sobą świetną serię sześciu spotkań zakończonych zwycięstwem. Gracze Stefano Pioliego pokonali m.in. ostatnio Fiorentinę i dwukrotnie rozbili Slavię Praga w Lidze Europy. To przekłada się na 65 punktów w ligowej tabeli i drugą pozycję w stawce, ale z marnymi szansami na walkę o mistrzostwo. Z kolei Lecce jest na przeciwnym biegunie Serie A. Mają oni bowiem 29 punktów i tylko cztery oczka przewagi nad strefą spadkową. Zaś w ostatnim czasie wyniki prezentują się dość przeciętnie, zdobyli pięć punktów w pięciu ostatnich meczach.

AC Milan – Lecce: historia

W pierwszym meczu tego sezonu dość niespodziewane padł remis 2:2. Z kolei w poprzednich spotkaniach zazwyczaj lepsi okazywali się gracze Milanu. W ostatnim pojedynku na San Siro zwyciężyli 2:0. Jeśli zaś szukać ostatniego zwycięstwa Lecce, to trzeba cofnąć się aż do 2006 roku i skromnego wyniku 1:0 na własnym obiekcie.

AC Milan – Lecce: kursy bukmacherskie

AC Milan – Lecce: kto wygra?

AC Milan – Lecce: przewidywane składy

AC Milan Stefano Pioli 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Lecce Luca Gotti AC Milan Stefano Pioli 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Lecce Luca Gotti Rezerwowi ▼ 15 Luka Jović 17 Noah Okafor 21 Samuel Chukwueze 38 Filippo Terracciano 42 Alessandro Florenzi 46 Matteo Gabbia 57 Marco Sportiello 69 Lapo Nava 80 Yunus Musah 82 Jan-Carlo Simic 85 Kevin Zeroli 95 Davide Bartesaghi 8 Hamza Rafia 10 Rémi Oudin 11 Nicola Sansone 12 Lorenzo Venuti 16 Joan Gonzàlez 18 Medon Berisha 21 Federico Brancolini 40 Jasper Samooja 50 Santiago Pierotti 59 Ahmed Touba 91 Roberto Piccoli

AC Milan – Lecce: transmisja

Początek meczu AC Milan kontra Lecce już w sobotę 6 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:00. Transmisja dostępna będzie na antenie Eleven Sports 2. Można go również śledzić w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Warto założyć konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupić pakiet z wszystkimi stacjami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Spotkanie AS Roma – Lazio zacznie się w sobotę 6 kwietnia o godzinie 18:00.

