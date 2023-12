PressFocus Na zdjęciu: Joan Roman

Wisła – Polonia, gdzie oglądać?

Wisła Kraków ma szansę zakończyć tegoroczną rywalizację na jednym z miejsc barażowych, z zaledwie trzema punktami do miejsca premiowanego bezpośrednim awansem. Potrzebuje do tego zwycięstwa w niedzielnym meczu z Polonią Warszawa. Drużyna Mariusza Jopa przystąpi do niego w roli zdecydowanego faworyta.

Wiślacy pozostawili po sobie bardzo dobre wrażenie po dwóch dotychczasowych meczach rozegranych pod wodzą następcy Radosława Sobolewskiego. Najpierw pewnie awansowali do ćwierćfinału Pucharu Polski, a następnie nie dali szans Górnikowi Łęczna w ligowym starciu. W każdym z tych spotkań zdobywali po cztery gole. Sprawdź typy na mecz Wisła – Polonia.

Wisła – Polonia, transmisja w TV

Spotkanie 19. kolejki Fortuna 1 Ligi Wisła Kraków – Polonia Warszawa rozegrane zostanie w niedzielę (17 grudnia) o godzinie 12:40. Mecz będzie transmitowany na kanale Polsat Sport.

Wisła – Polonia, transmisja online

Transmisja z niedzielnego meczu dostępna będzie także drogą internetową. Mecz będzie pokazywany za pośrednictwem usługi Polsat Box Go, do której konieczne jest wykupienie odpowiedniego dostępu.

Wisła – Polonia, kursy bukmacherów

Forma zaprezentowana w dwóch ostatnich spotkaniach sprawiła, że bukmacherzy stawiają Wisłę Kraków w roli zdecydowanego faworyta do zdobycia trzech punktów w niedzielnym meczu.

Wisła Kraków Polonia Warszawa 1.38 5.40 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 grudnia 2023 12:35 .

Gdzie obejrzeć mecz Wisła – Polonia? Transmisja z meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport oraz w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkania Wisła – Polonia? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (17 grudnia) o godzinie 12:40.

