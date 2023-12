PressFocus Na zdjęciu: Joan Roman

Wisła – Polonia, typy i przewidywania

Wisła Kraków w dwóch ostatnich spotkaniach to drużyna, jaką kibice chcieliby oglądać za każdym razem. Efektowna i skuteczna gra przyniosła jej dwa pewne zwycięstwa. W niedzielę Biała Gwiazda celować będzie tylko i wyłącznie w trzecie zwycięstwo. Jeżeli zagra na takim samym poziomie jak przeciwko Stali Rzeszów i Górnikowi Łęczna, to nie powinna mieć problemów ze zgarnięciem pełnej puli. Polonia Warszawa przed niedzielnym spotkanie nie ma po swojej stronie zbyt wielu argumentów. We wspomnianych meczach z udziałem Wisły padały co najmniej cztery gole. Z kolei w dwóch bezpośrednich pojedynkach tych zespołów oglądaliśmy odpowiednio pięć i trzy gole. To skłania mnie do postawienia na to, że zobaczymy w tym mecz przynajmniej trzy bramki. Dorzucam do tego zakład na wygraną Wisły. Mój typ: zwycięstwo Wisły i powyżej 2,5 bramki

Wisła – Polonia, ostatnie wyniki

Dwa mecze i dwa pewne zwycięstwa – tak wygląda bilans Wisły Kraków pod wodzą Mariusza Jopa, który na początku grudnia zastąpił na stanowisku trenera Radosława Sobolewskiego. Biała Gwiazda najpierw po zwycięstwie 4:1 ze Stalą Rzeszów bez problemów awansowała do ćwierćfinału Pucharu Polski, a następnie nie dała szans Górnikowi Łęczna w ligowej konfrontacji. Mecz zakończył się remisem 4:0. W niedzielne południe wiślacy zagrają o trzecie zwycięstwo z rzędu, które zapewni im przezimowanie na jednym z miejsc barażowych.

Polonia Warszawa ostatnich tygodni na pewno nie może zaliczyć do udanych. Komplet punktów po raz ostatni zdobyła pod koniec października, kiedy na wyjeździe pokonała 2:0 GKS Katowice. Czarne Koszule od tamtej pory notują serię sześciu kolejnych meczów w lidze bez zwycięstwa. W tym czasie zapisali na swoje konto tylko trzy punkty. W ostatniej kolejce Polonia przegrała 0:1 na wyjeździe z GKS-em Tychy.

Wisła – Polonia, historia

Dla obu zespołów będzie to już trzeci pojedynek w tym sezonie. Pierwsze spotkanie miało miejsce 30 lipca na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie. Emocjonujący pojedynek zakończył się wygraną 3:2 Wisły. Po raz drugi obie jedenastki spotkały się 7 listopada w Krakowie, w ramach 1/16 finału Pucharu Polski. W tym meczu Biała Gwiazda nie dała już szans rywalom pewnie zwyciężając 3:0.

Wisła – Polonia, kursy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że faworytem niedzielnego meczu jest Wisła Kraków. Za jej wygraną przemawia kilka elementów. Podobnego zdania są bukmacherzy. Kurs na zwycięstwo Wisły wynosi około 1.40. Z kolei stawiając na Polonię można liczyć na kurs znacząco przekraczający 7.50. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z zakładu bez ryzyka 100 zł, który oferuje STS. Trafi on na Twoje konto, jeżeli podczas rejestracji podczas kod promocyjny STS GOAL.

Wisła – Polonia, typ kibiców

Wisła – Polonia, przewidywane składy

Trener Wisły Mariusz Jop w niedzielnym meczu nie będzie mógł skorzystać z usług trzech piłkarzy. Na murawie nie pojawią Kacper Duda, Igor Sapała i Michał Żyro. Do składu może natomiast wrócić Angel Rodado, który niewykluczone, że stworzy parę napastników z Szymonem Sobczakiem.

Wisła: Broda – Jaroch, Uryga, Colley, Szot – Baena, Gogół, Carbo, Villar – Rodado – Sobczak

Polonia: Lemanowicz – Zawistowski, Majsterek, Grudniewski, Kowalski-Haberek, Biedrzycki – Kluska, Koton, Ochronczuk, Bajdur – Tomczyk

Wisła – Polonia, transmisja meczu

Mecz Wisła – Polonia rozegrany zostanie w niedzielę (17 grudnia) o godzinie 12:40. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Polsat Sport.

