Pressfocus Na zdjęciu: Joan Roman - Goku

Wisła – Miedź, gdzie oglądać?

Rywalizacja o awans do Ekstraklasy w końcówce obecnego sezonu zapowiada się niezwykle ciekawie. W piątkowy wieczór dojdzie do kolejnego pojedynku drużyn bezpośrednio zainteresowanych wywalczeniem awansu. Wisła Kraków przed własną publicznością zmierzy się z Miedzią Legnica. Na papierze faworytem są podopieczni Alberta Rude, których jednak niewątpliwie czeka trudne zadanie. Miedź do Krakowa jedzie po punkty.

W poprzedniej kolejce obie drużyny podzieliły się punktami z rywalami. Wisła na wyjeździe zremisowała 1:1 z drugą w ligowej tabeli Arką Gdynia. Natomiast pojedynek Miedzi z GKS-em Tychy w Legnicy zakończył się remisem 2:2. W piątek celem jednego i drugiego zespołu będzie wywalczenie kompletu punktów. Sprawdź typy na mecz Wisła – Miedź.

Wisła – Miedź, transmisja w TV

Mecz Wisły Kraków z Miedzią Legnica to jedno z wydarzeń 24. kolejki Fortuna 1 Ligi. Spotkanie w stolicy Małopolski rozegrane zostanie w piątek (15 marca) o godzinie 20:30. Bezpośrednia transmisja będzie prowadzona na kanale Polsat Sport Extra.

Wisła – Miedź, transmisja online

Transmisja z piątkowego spotkania Wisła – Miedź dostępna będzie także online. Możliwość obejrzenia meczu za pośrednictwem internetu będą mieli posiadacze wykupionego odpowiedniego pakietu w usłudze Polsat Box Go.

Wisła – Miedź, kto wygra?

Jak zakończy się piątkowy mecz? zwycięstwem Wisły 0% remisem 0% zwycięstwem Miedzi 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Wisły

remisem

zwycięstwem Miedzi

Wisła – Miedź, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wyraźnie wskazują faworyta w piątkowym meczu. Patrząc na oferowane przez nich kursy bukmacherskie, zdecydowanie większe szanse na wygraną ich zdaniem ma Wisła Kraków. Kursy na triumf gospodarzy nie przekraczają bowiem 1.70.

Wisła Kraków Miedź Legnica 1.68 4.10 4.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2024 07:32 .

Gdzie obejrzeć mecz Arka Gdynia – Wisła Kraków? Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra. Kiedy odbędzie się spotkanie Arka – Wisła? Mecz rozegrany zostanie w piątek (8 marca) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.